Pune-Varanasi Train: पुणेकरांचे काशीदर्शन झाले सोपे! आता हडपसर वरून थेट वाराणसीला 'अमृत भारत' ट्रेन, PM मोदींनी दाखवला हिरवा झेंडा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संसदीय क्षेत्रात, वाराणसीमध्ये ६,३५० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. या दौऱ्यात त्यांनी रेल्वे, रस्ते, आरोग्य आणि पर्यटनाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण भेट काशीवासीयांना दिली.पंतप्रधानांच्या या दौऱ्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे..दोन नवीन 'अमृत भारत एक्सप्रेस' गाड्यांना हिरवा कंदीलपंतप्रधानांनी दोन आधुनिक आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या 'अमृत भारत एक्सप्रेस' गाड्यांचे उद्घाटन केले:१. बनारस - हडपसर (पुणे): ही ट्रेन काशीला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आयटी राजधानीशी थेट जोडेल. यामुळे भाविकांना काशी विश्वनाथ धाम येथे येणे सोपे होईल.२. अयोध्या - लोकमान्य टिळक टर्मिनस (मुंबई): ही गाडी अयोध्या श्री राम मंदिर तीर्थक्षेत्र आणि मुंबईला जोडेल. यासह देशात आता एकूण ६६ अमृत भारत एक्सप्रेस कार्यान्वित झाल्या आहेत..रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तारवाराणसी आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे लाईनच्या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. यात गंगा नदीवर रेल्वे-सह-रस्ते पुलाचा समावेश आहे.यामुळे पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि नॅशनल हायवे-१९ वरील वाहतूक कोंडी कमी होईल..महिला संमेलन आणि धोरणात्मक घोषणापंतप्रधानांनी वाराणसीत आयोजित 'महिला संमेलना'त सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी महिला सक्षमीकरणावर भर देत सांगितले की देशाच्या धोरण निर्मितीत महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..काशी विश्वनाथ दर्शन आणि गंगा एक्सप्रेसवेपंतप्रधान मोदींनी आज सकाळी श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शन आणि पूजा केली. आज दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान हरदोईला जातील.तिथे ते ३६,००० कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या ५९४ किमी लांबीच्या 'गंगा एक्सप्रेसवे'चे उद्घाटन करतील. हा सहा पदरी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशातील वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल.