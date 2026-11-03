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Diwali Price Hike : दिवाळीच्या खरेदीला महागाईचा फटका! इलेक्ट्रॉनिक्स ७ टक्क्यांनी, तर मिठाई १५ टक्क्यांपर्यंत महागली

Sweets Inflation : दिवाळीपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स (टीव्ही, फ्रिज, एसी)च्या किमती ३ ते ७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. दूध, खवा, साखर आणि सुका मेवा महागल्याने मिठाई १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत महागली आहे.
Diwali 2026 Price Hike: What Is Getting Costlier?

Diwali 2026 Price Hike: What Is Getting Costlier?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Why Are Diwali Sweets 15% More Expensive? : यंदा दिवाळीच्या सणासाठी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना महागाईचा मोठा फटका बसत आहे. टेलिव्हिजन, रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनर्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किमतीत ३ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर दूध, खवा, साखर आणि सुक्या मेव्याच्या वाढत्या किमतींमुळे मिठाईही १५ टक्क्यांपर्यंत महागली आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या भेटवस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जाणाऱ्या बदाम आणि पिस्त्याच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

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Electronics sale in India
impact of sugar price on sweets