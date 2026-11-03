Diwali Price Hike : दिवाळीच्या खरेदीला महागाईचा फटका! इलेक्ट्रॉनिक्स ७ टक्क्यांनी, तर मिठाई १५ टक्क्यांपर्यंत महागली

Why Are Diwali Sweets 15% More Expensive? : यंदा दिवाळीच्या सणासाठी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना महागाईचा मोठा फटका बसत आहे. टेलिव्हिजन, रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनर्ससारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किमतीत ३ ते ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर दूध, खवा, साखर आणि सुक्या मेव्याच्या वाढत्या किमतींमुळे मिठाईही १५ टक्क्यांपर्यंत महागली आहे. विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या भेटवस्तूंसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जाणाऱ्या बदाम आणि पिस्त्याच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ, उत्पादक देशांमधील कमी पीक आणि मालवाहतुकीच्या वाढलेल्या खर्चामुळे ही दरवाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. हायर, एलजी आणि ब्लू स्टार यांसारख्या कंपन्यांनीही आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या ऑफर्स आणि सवलती असूनही ग्राहकांना खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत..महागाईने बदलली दिवाळी भेटींची चव.एका अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेते विजय सेल्सला यंदा विक्रीच्या एकूण मूल्यात २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या संख्येतील वाढ १० टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कंपनीच्या सुमारे ७० टक्के विक्रीसाठी ग्राहक ईएमआयचा पर्याय निवडत आहेत..दरम्यान, मिठाईच्या किमतीतही १० ते १५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. साखरेचा दर ४,८०० रुपयांवरून ५,७०० रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. कर्नाटकात नंदिनी दुधाच्या दरात प्रतिलिटर आठ रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. वाढत्या खर्चामुळे ग्राहक आता मोठ्या पॅकऐवजी लहान पॅक खरेदी करण्याला प्राधान्य देत आहेत..सुक्या मेव्याच्या दरवाढीने तर ग्राहकांचे बजेट आणखी बिघडवले आहे. गेल्या वर्षी ८०० ते ९०० रुपये किलो असलेले बदाम आता १,००० ते १,२०० रुपये किलो झाले आहेत. तर ९०० रुपये किलो असलेला पिस्ता आता १,५०० ते २,१०० रुपये किलो दराने विकला जात आहे. त्यामुळे यंदा दिवाळीचा फराळ, मिठाई आणि भेटवस्तूंची खरेदी महाग पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.