देश

दरवाजात लटकून, सीटला चादर बांधून प्रवास; दिवाळी-छट पुजेमुळे रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी

Indian Railway दिल्ली, मुंबई, गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये आपलं गाव सोडून कामानिमित्त गेलेले लोक आता गावी परतत आहेत. या प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रेल्वे गाड्यांना प्रचंड गर्दी झाली आहे.
Overcrowded Trains

Overcrowded Trains

Esakal

सूरज यादव
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कामानिमित्त बाहेर असणारे लोक आता दिवाळी आणि छट पुजेनिमित्त गावी परतत आहेत. यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक वाढली आहे, तसंच रेल्वे स्टेशन्सवरही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून येत आहे. दिल्ली, मुंबई, गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये आपलं गाव सोडून कामानिमित्त गेलेले लोक आता गावी परतत आहेत. मात्र या प्रवासात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

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