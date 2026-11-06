दरवाजात लटकून, सीटला चादर बांधून प्रवास; दिवाळी-छट पुजेमुळे रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी

कामानिमित्त बाहेर असणारे लोक आता दिवाळी आणि छट पुजेनिमित्त गावी परतत आहेत. यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक वाढली आहे, तसंच रेल्वे स्टेशन्सवरही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून येत आहे. दिल्ली, मुंबई, गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये आपलं गाव सोडून कामानिमित्त गेलेले लोक आता गावी परतत आहेत. मात्र या प्रवासात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..दिल्ली आणि मुंबईहून उत्तर प्रदेश, बिहारला येणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी आहे. जनरल डब्यांमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नाही. प्रवासी दरवाजाला लटकून प्रवास करत असल्याचं चित्र दिसून येतंय. तिकिट असलेल्या प्रवाशांनाही ट्रेनमध्ये चढता येत नसल्यानं अनेकांनी संताप व्यक्त केलाय..फडणवीस, शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला, दोघेही ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल.दिल्ली हावडा रेल्वे मार्गावरील सर्वात व्यस्त स्टेशन असलेल्या पंडित दिनदयाल उपाध्याय जंक्शनवर रेल्वे प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आहे. सणांच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेकडून स्थानकांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आलीय. तसंच गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही पथके नेमली आहेत. जीआरपी आणि आरपीएफ जवानांसह कमर्शियल विभागातील कर्मचारी तैनात आहेत..पंडित दिनदयाल उपाध्याय जंक्शनवर आलेल्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेसचे फोटो व्हायरल होत आहेत. यात जनरल डब्यांमध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशी प्लॅटफॉर्मवरही उभा राहू शकत नाहीत इतकी गर्दी झालीय. ही ट्रेन आनंद विवार, कानपूर, प्रयागराज, पंडित दिनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया मार्गे पुरीला जाते..दिवाळी आणि छट पुजेसाठी लोक घरी निघाले आहेत. मात्र ट्रेनमध्ये गर्दी असल्यानं जायचं कसं असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. काही लोक दरवाजात उभा राहून, ट्रेनमध्ये खाली बसून निघाले आहेत. प्रवाशांकडे दुसरा कोणताच पर्याय नसल्यानं असा प्रवास करत असल्याचंही काही प्रवाशांनी म्हटलंय. रेल्वेनं स्पेशल ट्रेन चालवल्या असल्या तरी प्रवाशांच्या तुलनेत ही व्यवस्था अपुरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.