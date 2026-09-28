Electronics Prices: दसरा-दिवाळीपूर्वी ग्राहकांना मोठा धक्का; एसी, एलईडी, फ्रीज, वॉशिंग मशिनच्या किमती वाढणार

नवी दिल्ली : आगामी दसरा-दिवाळीसाठी बाजारपेठेमध्ये उत्साह असतानाच, एसी, एलईडी, वॉशिंग मशिनसह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमतींमध्ये एक ऑक्टोबरपासून पाच ते आठ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तांबे, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीसह रुपयाच्या मूल्यातील घसरण आणि वाहतुकीचा वाढलेला खर्च यांमुळे उत्पादकांनी किमती वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.भारतीय बाजारपेठेत खरेदीसाठी सणांचा हंगाम महत्त्वाचा असतो. साधारणतः राखी पौर्णिमेपासून सुरू झालेला हा हंगाम दसरा-दिवाळीमध्ये टिपेला पोहोचतो. या काळामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह मोठ्या खरेदीला प्राधान्य देतात. या पार्श्वभूमीवर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षात या उत्पादनांच्या किमतींमध्ये तिसऱ्यांदा वाढ झाली आहे. एसीच्या दरांमध्ये पाच ते आठ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर, काही कंपन्यांच्या वॉशिंग मशिन, फ्रीज, एलईडी यांच्या दरात तीन ते चार टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते..ब्लू स्टार, गोदरेज अप्लायन्सेनस, हायर या कंपन्यांनी सर्व उत्पादनांच्या दरांमध्ये चार ते १० टक्क्यांनी किमती वाढतील, असे जाहीर केले आहे. एलजी, बॉश होम कम्फर्ट या कंपन्यांनी एसीच्या दरांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढ केली आहे..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.ग्राहकांच्या मनःस्थितीचा विचारभारतीय बाजारपेठेसाठी राखीपौर्णिमा-ओणमपासून दसरा, दिवाळीपर्यंत सणांचा हंगाम असतो. या काळामध्ये वर्षातील ३० ते ४० टक्के विक्री होत असते. याच काळामध्ये किमती वाढविल्यास त्याचा किती परिणाम होईल, याविषयी उत्पादकांकडून अभ्यास करण्यात येत आहे. अनेक व्यावसायिकांकडे आधीपासून साठा आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती जुन्याच असतील. ग्राहकांना फटका बसणार नाही, असे काही जणांनी सांगितले. तर, किमतींमध्ये वाढ केली, तर ग्राहक खरेदी करताना विचार करतील, याकडे काही जणांनी लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.