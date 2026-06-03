DK Shivakumar Net Worth : डी. के. शिवकुमार देशातील 'सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री! 5 वर्षांत संपत्तीत 500 कोटींची वाढ, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल

DK Shivakumar net worth : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हे देशातील सर्वाधिक संपत्ती असलेले मुख्यमंत्री ठरण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. 'डीकेएस' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शिवकुमार यांनी २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची एकूण मालमत्ता तब्बल १,४१३.७८ कोटी रुपये आहे. २०१८ मध्ये हीच मालमत्ता ८४०.०८ कोटी रुपये होती. म्हणजेच, अवघ्या पाच वर्षांत त्यांच्या संपत्तीत ५७० कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे..दरम्यान, त्यांचे बंधू आणि माजी खासदार डी.के. सुरेश यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ५९३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची नोंद केली होती..वाढत्या संपत्तीवरून विरोधकांच्या निशाण्यावर...शिवकुमार यांच्या वाढत्या संपत्तीवरून विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत. केंद्रीय मंत्री आणि जेडी(एस) नेते एच.डी. कुमारस्वामी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या स्रोतांबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत. अधिकृत पदाचा गैरवापर करून उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधातील काही प्रकरणे न्यायालयांनी फेटाळून लावली किंवा बंद केली असली, तरी काही प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ट आहेत..Karnataka Chief Minister : कर्नाटकात अखेर सस्पेन्स संपला! हातात संविधान घेऊन डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, जी. परमेश्वर बनले उपमुख्यमंत्री.२०१७ मध्ये 'आयकर'ची धाडशिवकुमार यांच्याविरोधातील सर्वात चर्चित प्रकरण २०१७ मधील आयकर विभागाच्या धाडीशी संबंधित आहे. या कारवाईत विविध ठिकाणांहून ८.५९ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यावेळी गुजरातमधील काँग्रेस आमदारांना राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान कथित फोडाफोडीपासून वाचवण्यासाठी शिवकुमार यांनी आपल्या देखरेखीखाली ठेवले होते. त्यामुळे विरोधकांनी या कारवाईमागे राजकीय सूडभावना असल्याचा आरोप केला होता..आयकर विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये असा दावा केला होता की, दिल्ली आणि बंगळूरमध्ये उभारलेल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून बेहिशेबी रोकड रकमेची वाहतूक आणि वितरण केले जात होते. यानंतर विशेष आर्थिक गुन्हे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. २०१९ मध्ये ईडीने शिवकुमार यांना अटक केली होती. जामीन मिळण्यापूर्वी त्यांनी सुमारे ५० दिवस तिहार तुरुंगात घालवले होते..बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी२०१९ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) शिवकुमार यांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, २०२३ मध्ये काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने ही परवानगी मागे घेतली आणि प्रकरण कर्नाटक लोकायुक्तांकडे वर्ग केले..MPSC Success Story : 25 मुख्य परीक्षा दिल्या, 7 वेळा फक्त एका गुणाने हुकली संधी, 14 वर्षे अपयश; पण शेतकऱ्याच्या मुलानं करून दाखवलं, थेट बनला क्लास-1 अधिकारी!.राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सीबीआयने २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित ईडीची मनी लॉन्ड्रिंग कारवाई रद्द केली..बेन्निगनहळ्ळी जमीन प्रकरणशिवकुमार यांच्याशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे प्रकरण म्हणजे, बेन्निगनहळ्ळी जमीन अधिसूचना रद्द करण्याचा वाद. कर्नाटक जमीन सुधारणा कायद्याचे उल्लंघन करून ४.२ एकर अधिसूचित जमीन खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचेही नाव समोर आले होते..त्यांच्यावर जमीन अधिसूचना प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा आरोप होता. कर्नाटक लोकायुक्तांनी दोघांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, २०१५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कार्यवाही रद्द केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाही नंतर मागे घेण्यात आल्या. तथापि, भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते एस.आर. हिरेमठ यांनी यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून हे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.पदाचा गैरवापर अन् राज्य सरकारचे ३०० कोटींचे नुकसान?शिवकुमार यांच्यावर यापूर्वीही विविध प्रकारचे आरोप झाले आहेत. 'समाज परिवर्तन समुदाय' या संस्थेने राज्यपाल आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीत, त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून सरकारी मालकीच्या म्हैसूर मिनरल्स लिमिटेडकडून सवलतीच्या दरात लोहखनिज खरेदी करून ते खुल्या बाजारात जास्त किमतीत विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या व्यवहारामुळे राज्य सरकारला सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता..याशिवाय, कनकपुरा आणि साठनूर परिसरातील कथित अवैध खाणकामाशी संबंधित आरोपही वेळोवेळी समोर आले आहेत. २०१२ मध्ये तत्कालीन वनमंत्री सी.पी. योगेश्वर यांनी या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. शिवकुमार आणि त्यांचे बंधू डी.के. सुरेश यांच्यावर राजकीय दबाव, धमकावणे आणि प्रभावाचा गैरवापर केल्याचे आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आले आहेत. मात्र, शिवकुमार यांनी हे सर्व आरोप नेहमीच फेटाळून लावले आहेत..'कनकपुराचा खडक'डी.के. शिवकुमार यांना त्यांच्या समर्थकांकडून 'कनकपुरादा बांदे' अर्थात 'कनकपुराचा खडक' म्हणून संबोधले जाते. त्यांच्या मतदारसंघातील मजबूत जनाधार आणि वोक्कालिगा समाजातील प्रभावामुळे त्यांना ही उपाधी मिळाली आहे. मात्र, विरोधकांकडून याच उपाधीचा वापर कथित अवैध खाणकामाच्या आरोपांशी जोडून टीका करण्यासाठीही केला जातो. तरीही, कर्नाटकच्या राजकारणातील प्रभावी आणि संघटन कौशल्य असलेले नेते म्हणून शिवकुमार यांचे स्थान कायम आहे. आज (ता. ३) त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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