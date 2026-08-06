लोकसभेत मोठा ट्विस्ट! विरोधकांच्या २२ खासदारांमुळे गणित बदलणार! दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यापासून NDA किती दूर?

Delimitation Bill: लोकसभेत घटनादुरुस्तीशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमतापासून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अद्याप दूर असल्याने विरोधी पक्षांतील काही खासदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः तामिळनाडूतील बदलत्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाची भूमिका बदलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत..द्रमुकच्या भूमिकेत बदलाचे संकेतराज्य निवडणुकांपूर्वी द्रमुकने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला तामिळनाडूच्या हिताविरोधातील पाऊल म्हणून ठाम विरोध दर्शवला होता. मात्र आता पक्षाने विधेयकाच्या अंतिम मसुद्याचा अभ्यास केल्यानंतरच पाठिंबा द्यायचा किंवा विरोध करायचा याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यांतील विद्यमान विधानसभा मतदारसंघांमध्ये समान स्वरूपाची ५० टक्के वाढ करण्याची तरतूद विधेयकात समाविष्ट झाल्यास द्रमुक त्याला पाठिंबा देण्यास तयार होऊ शकते. एप्रिलमध्ये सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात या मुद्द्याचा उल्लेख होता. मात्र तो अंतिम विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला नव्हता आणि ते विधेयक मंजूरही झाले नव्हते..Shiv Sena Case: सुप्रीम कोर्टानेही मानलं शिवसेना ठाकरेंची? कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादातून नेमकं काय समोर आलं? ते 11 मुद्दे काय? .पूर्वी होता ठाम विरोधमागील संसदीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक मांडल्यानंतर द्रमुकने त्याला उघडपणे विरोध केला होता. त्यावेळी विधेयकातील तरतुदींवर कोणतीही सविस्तर चर्चा झाली नव्हती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, द्रमुकच्या भूमिकेमुळे इंडिया आघाडीनेही या विधेयकाला विरोध केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणाऱ्या काँग्रेसकडून या विधेयकाला विरोध होईल, अशी अपेक्षा सरकारला नव्हती.द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते तिरुची शिवा यांनीही पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना, "आधी विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात यावा. त्यानंतर त्याचा अभ्यास करून आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ," असे सांगितले..सरकारसाठी २२ खासदार महत्त्वाचेलोकसभेत द्रमुकचे २२ खासदार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला ३६० खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असून सध्या एनडीएचे संख्याबळ ३२६ आहे. त्यामुळे द्रमुकचा संभाव्य पाठिंबा सरकारसाठी निर्णायक ठरू शकतो.दरम्यान, टीव्हीकेला काँग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यावरून नाराज होत द्रमुकने यापूर्वी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. या घडामोडींमुळे सत्ताधारी पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्याचे मानले जात आहे..विशेष अधिवेशनाबाबत सरकारचा नकारदरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी रात्री स्पष्ट केले की, महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी १६ ते १८ ऑगस्टदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही..सरकार सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधेयकाद्वारे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याबरोबरच लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे.स्वातंत्र्यदिनानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक पुन्हा मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, अशी काही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असली तरी रिजिजू यांनी अशा कोणत्याही प्रस्तावाचे स्पष्टपणे खंडन केले..Supreme Court: शिंदेंसोबतचे आमदार अपात्र? शिवसेना अन् पक्षचिन्हाबाबत ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा दावा; सुप्रीम कोर्ट ऐकतच राहिलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.