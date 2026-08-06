देश

लोकसभेत मोठा ट्विस्ट! विरोधकांच्या २२ खासदारांमुळे गणित बदलणार! दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यापासून NDA किती दूर?

DMK Signals Conditional Support for Delimitation Bill as NDA Seeks Two-Thirds Majority : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर द्रमुकची भूमिका मवाळ होत असून, लोकसभेतील त्यांच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा सरकारसाठी निर्णायक ठरू शकतो.
Delimitation Bill

DMK's Shift on Delimitation Bill May Reshape Lok Sabha Numbers

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Delimitation Bill: लोकसभेत घटनादुरुस्तीशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमतापासून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अद्याप दूर असल्याने विरोधी पक्षांतील काही खासदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. विशेषतः तामिळनाडूतील बदलत्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाची भूमिका बदलत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Bill
DMK
loksabha