तुम्ही हेलिकॉप्टर भेळ खाल्ली का? Video व्हायरल

भारतात स्ट्रिट फुड खुप आवडीचा विषय आहे त्यात पानीपुरी, भेळ याचा स्वाद तर जगावेगळाच म्हणावा लागेल. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एक भेळची चर्चा रंगली. भेळचं नाव ऐकवून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. भेळचं नाव आहे हेलिकॉप्टर भेळ. होय, सध्या या हेलिकॉप्टर भेळची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या भेळचा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतोय. (do you know famous helicopter bhel video goes viral)

हा व्हिडिओ इंस्ट्राग्रामवर एका युजरने शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये हेलिकॉप्टरच्या पंखाप्रमाणे वेगात फिरवत भेळ तयार करण्यात आली. एक स्ट्रीट फु़ड विक्रेता ज्या वेगाने हि भेळ बनवतोय, त्या वेगाला पाहून युजर्स नेटीझन्स या भेळला हेलिकॉप्टर भेळ म्हणताहेत.

सध्या या व्हिडिओवर फुड लव्हरकडून अनेक प्रतिक्रिया येत आहे. याआधीही असाच मुंबईचा फ्लाईंग डोसा व्हायरल झाला होता. या फ्लाईंग डोसाला तर लोकांनी खुप प्रतिसाद दिला होता. तसेच उडता वडापाव, उडता दहीवडाही त्यावेळी खूप व्हायरल झाला होता.