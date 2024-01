Ram Mandir: मोदींच्या व्हिसासाठी अमेरिकेसोबत लढणाऱ्या डॉक्टरला मिळालं राम मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण; कोण आहे ही खास व्यक्ती? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : राम मंदिराचं उद्घाटन आणि रामलल्लाच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना २२ जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. यासाठी अनेक मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आली आहेत. यामध्ये एक अशी व्यक्तीही आहे जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी खास आहे ही व्यक्ती म्हणजे डॉ. भरत बरई. पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेनं दहा वर्षांसाठी व्हिसा बंदी केली होती. हा व्हिसाचा क्लिअरन्स मिळवून देण्यात डॉक्टर बरई यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. (Doctor who fought for Narendra Modis visa became Ayodhya Ram Mandir invitees)