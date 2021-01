Viral Video: 'तुम्ही मला सोबत का नेलं नाही?' एकट्याने कोरोना लस घेणाऱ्या डॉक्टरला पत्नीने live झापलं

नवी दिल्ली- दिल्लीतील एका वरिष्ठ डॉक्टरचे कोरोना लस घेतल्यानंतर आपल्या पत्नीसोबतचे संभाषण मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर केके अग्रवाल कोरोनाची लस घेतल्यानंतर लाईव्ह स्ट्रिमिंग करत होते. यावेळी त्यांना त्यांच्या पत्नीचा फोन आला. यादरम्यान, त्यांचे पत्नीसोबत जे संभाषण झाले, ते सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर हा व्हिडिओ शेअर केला जात आहे.

Dr KK Aggarwal(a very prominent doctor often seen on TV)went to get vaccination with his secretary but without his wife

Remember to take your wife along for vaccination... and if not, dont go LIVE before reaching home pic.twitter.com/XrbHQzRTo3

— Abhijit_Ghosh (@BlackKn59506535) January 27, 2021