Govt Doctor News: वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्टरांना झटका! आता खासगी प्रॅक्टिसला लागणार कात्री

नवी दिल्ली : वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापनाला टाळून खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या अध्यापकांच्या नाड्या केंद्र सरकारने आवळल्या आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) अध्यापकांच्या खासगी प्रॅक्टिसला पायबंद घालताना महाविद्यालयांतील ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे.

‘एनएमसी’ने ‘मिनिमम स्टँडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस-२०२३’ (पीजीएमएसआर-२०२३) या शीर्षकाखाली मागील आठवड्यामध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. (doctors in medical colleges have restrictions on private practice by centre)