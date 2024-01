Doctor's Priscription: "डॉक्टरांनी कॅपिटल अक्षरांतच प्रिस्क्रिप्शन लिहावीत"; लक्ष ठेवण्याचे हायकोर्टाचे मुख्य सचिवांना आदेश

भुवनेश्वर : डॉक्टरांकडं गेल्यानंतर ते जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात तेव्हा ती इंग्रजी भाषा वाचणं म्हणजे दिव्याचं काम असतं. ही भाषा फक्त कोणाला कळू शकेल तर तो केमिस्ट असतो. पण बऱ्याचदा केमिस्ट अर्थात औषध विक्रेत्यांना देखील डॉक्टरांनी नेमकं कुठलं औषध लिहून दिलंय हे त्यांच्या झिगझॅग लिखाणामुळं कळत नाही, त्यामुळं चुकीची औषधं रुग्णांना दिली गेल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

यापार्श्वभूमीवर ओडिशा हायकोर्टानं राज्याच्या आरोग्य विभागाला आदेश दिलेत की, डॉक्टरांनी औषधांची प्रिस्क्रिप्शन्स, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्स आणि मेडिकोलिगल कागदपत्रे ही स्पष्ट आणि सुटसुटीत हस्ताक्षरात लिहावं किंवा सरसकट कॅपिटल अक्षरांमध्ये लिहावं. (Doctors must write in capital letters Orisa High Court orders on flags of Doctors zig zag writings)