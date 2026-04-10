११ हजार लिटर दूधाने नदीचं पाणी खरंच शुद्ध होईल का? पर्यावरणावर कसा परिणाम होईल? वाचा...

Madhya Pradesh Incident: मध्य प्रदेशातील सीहोर येथे धार्मिक विधीनंतर नर्मदा नदीत सुमारे ११ हजार लिटर दूध सोडण्यात आल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावह वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पर्यावरणतज्ज्ञांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, अशा प्रकारे हजारो लिटर दूध नदीत टाकल्याने पर्यावरणावर गंभीर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेशच्या भेरुंडा भागातील सतदेव गावातील पाताळेश्वर महादेव मंदिरात चैत्र नवरात्रीनिमित्त २१ दिवसांचा धार्मिक विधी आयोजित करण्यात आला होता. या विधीच्या समारोपावेळी नर्मदा नदीत सुमारे ११ हजार लिटर दूध अर्पण करण्यात आले. आयोजकांच्या मते, पाण्याची शुद्धता, भक्तांचे कल्याण आणि समृद्धी यासाठी प्रार्थनेचा भाग म्हणून हा विधी करण्यात आला..Krishna River Pollution: कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात! सातारा, सांगली पट्ट्यात पाण्याची गुणवत्ता खालावली; 'प्रदूषण'चा शासनास अहवाल...या वेळी दूध टँकरमधून नदीकाठी आणण्यात आले आणि मंत्रोच्चार करत, मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या भक्तांच्या साक्षीने ते वाहत्या पाण्यात सोडण्यात आले. मात्र, या कृतीवर पर्यावरणतज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेत, त्याचे दुष्परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे..पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, "इतक्या मोठ्या प्रमाणात दूध नदीत मिसळल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होऊ शकते. यामुळे नदीतील जिवसृष्टी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, "नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक नागरिकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच जलचर प्राणी आणि घरगुती जनावरांसाठीही ही परिस्थिती धोकादायक ठरू शकते.".Jalna River Sand Mining: दुधना नदीत अवैध वाळू उपसा; मोठ्या खड्ड्यांमुळे पर्यावरण धोक्यात, दहा गावांचे नागरिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धावले.दरम्यान, समाजमाध्यमांवर हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात अनेक गरीब मुलांना दूध मिळत नसताना, इतक्या मोठ्या प्रमाणातील दूध गरजूंमध्ये वाटले असते, तर ते अधिक पुण्याचे कार्य ठरले असते, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.