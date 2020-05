मोठी बातमी - सोमवार पासून देशांतर्गत विमान उड्डाणं होणार सुरु

मुंबई : देशांतर्गत विमान सेवा सोमवार (ता. 25) पासून सुरू करण्यात येणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी बुधवारी यासंदर्भात ट्विट करून माहिती दिली आहे. यासंदर्भात सर्व विमान कंपन्या आणि विमानतळांना उड्डाणासाठी आणि कोरोनासंदर्भातील सुरक्षेच्या दृष्ट्रीने तयार राहण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्ट्रीने नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून नियम आखुन दिले जाणार असून बुकिंग देखील लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासंदर्भात तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे.

Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from Monday 25th May 2020.

All airports & air carriers are being informed to be ready for operations from 25th May.

SOPs for passenger movement are also being separately issued by @MoCA_GoI.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 20, 2020