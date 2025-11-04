देश

Jairam Ramesh: अमेरिकेशी व्यापार करार ही सत्त्वपरीक्षा : जयराम रमेश

Trump’s Statement on India-Pakistan Mediation Sparks Political Row: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार हा आता मोदी सरकारसाठी सत्त्वपरीक्षा ठरत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापाराच्या माध्यमातून भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा पुन्हा केल्यानंतर काँग्रेसने सोमवारी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना म्हटले आहे, की अमेरिकेसोबत होणारा कथित व्यापार करार भारतासाठी सत्त्वपरीक्षा बनला आहे.

