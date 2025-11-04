Jairam Ramesh: अमेरिकेशी व्यापार करार ही सत्त्वपरीक्षा : जयराम रमेश

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापाराच्या माध्यमातून भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवल्याचा दावा पुन्हा केल्यानंतर काँग्रेसने सोमवारी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना म्हटले आहे, की अमेरिकेसोबत होणारा कथित व्यापार करार भारतासाठी सत्त्वपरीक्षा बनला आहे..काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर ‘एक्स’च्या माध्यमातून आज तोफ डागली. जयराम रमेश यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, एक वेळ अशी होती की भारत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा समावेश असलेली क्वाड शिखर परिषद आयोजित करेल, असे सांगण्यात आले होते..आता ते घडताना दिसत नाही नाही. त्याचप्रमाणे एक वेळ अशी होती की, भारत अमेरिकेसोबत सर्वांत आधी व्यापार करारावर स्वाक्षरी करेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होत असताना, कथित व्यापार करार एकप्रकारे सत्त्वपरीक्षा बनला आहे, ज्यामुळे येथील उपजीविकेचे नुकसान होत आहे, असा टोला जयराम रमेश यांनी लगावला..Narendra Modi And Donald Trump: भारतासह लवकरच व्यापार करार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सूतोवाच : नरेंद्र मोदी कणखर नेते.भारत पाकिस्तान संघर्ष थांबविण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दाव्यांवरूनही जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला चिमटा काढला. रमेश म्हणाले, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर अचानकपणे तसेच अनपेक्षितपणे का आणि कसे थांबवण्यात आले हे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी ५७ व्या वेळी पुन्हा सांगितले आहे, ते थांबवण्याची पहिली घोषणा नवी दिल्लीतून नाही तर वॉशिंग्टनमधून झाली होती.’’ जयराम रमेश यांनी ट्रम्प यांचा एक व्हिडिओदेखील शेअर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.