Donald Trump : दिवाळीआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भारताला खास गिफ्ट; 'या' क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार फायदा

Tariff Relief : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जेनेरिक औषधांवरील टॅरिफ लादण्याची योजना मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय औषध कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. भारत अमेरिकेला सुमारे 47% औषधांचा पुरवठा करतो, त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
ट्रम्प प्रशासनातील एका गटाने टॅरिफमुळे अमेरिकेत औषधांच्या किंमती वाढतील असा इशारा दिला होता.

दुसऱ्या गटाने आयात कमी करून अमेरिकन उत्पादन वाढवण्याची बाजू मांडली होती.

या निर्णयामुळे अमेरिकेतील आरोग्य क्षेत्राला स्थिरता आणि भारतीय कंपन्यांना निर्यातीत वाढ मिळणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टॅरिफचा वापर भारतीय बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम करण्यासाठी केला आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की ट्रम्प प्रशासनाने सध्या जेनेरिक औषधांवर टॅरिफ लादण्याची योजना मागे घेतली आहे. हा निर्णय भारतीय औषध कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरेल, कारण भारत अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक औषधांची निर्यात करतो.

