Donald Trump : दिवाळीआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भारताला खास गिफ्ट; 'या' क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार फायदा

ट्रम्प प्रशासनातील एका गटाने टॅरिफमुळे अमेरिकेत औषधांच्या किंमती वाढतील असा इशारा दिला होता. दुसऱ्या गटाने आयात कमी करून अमेरिकन उत्पादन वाढवण्याची बाजू मांडली होती.या निर्णयामुळे अमेरिकेतील आरोग्य क्षेत्राला स्थिरता आणि भारतीय कंपन्यांना निर्यातीत वाढ मिळणार आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टॅरिफचा वापर भारतीय बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम करण्यासाठी केला आहे. पण चांगली बातमी अशी आहे की ट्रम्प प्रशासनाने सध्या जेनेरिक औषधांवर टॅरिफ लादण्याची योजना मागे घेतली आहे. हा निर्णय भारतीय औषध कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरेल, कारण भारत अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक औषधांची निर्यात करतो..जगातील आघाडीची वैद्यकीय डेटा विश्लेषण कंपनी IQVIA नुसार, भारत ही एक प्रमुख औषध बाजारपेठ आहे आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्येही ४७% औषधे भारतातून आयात केली जातात. आणखी ३०% औषधे इतर देशांमधून येतात. भारताला जगाचे औषध केंद्र म्हणून ओळखले जाते..ट्रम्प प्रशासनाने यू-टर्न का घेतला?द वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील वृत्तानुसार, या हालचालीमुळे औषधांवरील वाणिज्य विभागाच्या चालू टॅरिफ तपासणीची व्याप्ती मर्यादित होते. तपासात असे आढळून आले की जेनेरिक आणि नॉन-जेनेरिक तयार औषधे तसेच औषध निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची छाननी केली जाईल. पण या मुद्द्यावर व्हाईट हाऊसमध्ये मतभेद आहेत. एक गट अमेरिकेत उत्पादन आणि विपणन परत आणण्यासाठी आयात केलेल्या औषधांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याचा सल्ला दिला आहे तर. दुसरा गटाने असा युक्तिवाद केला आहे की जेनेरिक औषधांवरील कर अमेरिकेत औषधांच्या किमती वाढतील आणि त्यामुळे बाजारात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो..गेल्या काही महिन्यांत टॅरिफ वॉरमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लक्षणीय लक्ष वेधले आहे. चीनवर टॅरिफ लादल्यानंतर, चीनने अमेरिकन कृषी उत्पादनांची खरेदी थांबवली, ज्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाला. त्याचप्रमाणे, भारतीय औषधे अमेरिकेच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राला लक्षणीयरीत्या फायदेशीर ठरतात, कारण येथे उत्पादित होणारी स्वस्त औषधे शुल्कानंतरही देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या औषधांपेक्षा स्वस्त मिळतात. मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि सामान्य प्रतिजैविकांसाठी औषधांचा वापर अमेरिकेत सर्वाधिक आहे..FAQs प्र.1: ट्रम्प प्रशासनाने औषधांवरील टॅरिफ का मागे घेतले? 👉 कारण टॅरिफ लादल्यास अमेरिकेत औषधांच्या किंमती वाढल्या असत्या आणि तुटवडा निर्माण झाला असता.प्र.2: या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार? 👉 भारतीय औषध कंपन्यांची निर्यात वाढेल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्थिती मजबूत होईल.प्र.3: अमेरिकेत किती टक्के औषधे भारतातून आयात होतात? 👉 सुमारे 47% औषधे भारतातून अमेरिकेत आयात होतात.प्र.4: कोणत्या प्रकारच्या औषधांना सर्वाधिक फायदा होईल? 👉 मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि प्रतिजैविक औषधांना सर्वाधिक फायदा होईल.प्र.5: टॅरिफ तपासणी कोणत्या विभागाने केली होती? 👉 अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने ही तपासणी केली होती.प्र.6: या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेला काय लाभ होईल? 👉 औषधांच्या किंमती नियंत्रणात राहतील आणि आरोग्यसेवा पुरवठा स्थिर राहील.