Donald Trump: ट्रम्प यांचा खेळ पालटणार! H1 व्हिसाचा भारतालाच होणार 'असा' फायदा; देशातलं संशोधन देशातच अन्...

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एक आदेश जारी केला. त्यानुसार प्रत्येक H-1B व्हिसासाठी कंपन्यांना वार्षिक एक लाख डॉलर, म्हणजे सुमारे ८३ लाख रुपये शुल्क भरावे लागतील. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या आणि परदेशी कर्मचारी, विशेषतः भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे..मात्र अमेरिकेचा हा निर्णय भारताच्या फायद्याचा असेल, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. भारताचे माजी G20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे की, 'ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील नवनवीन संशोधनावर वाईट परिणाम होईल. मात्र दुसरीकडे भारताला याचा अधिक फायदा होईल. आता नवीन संशोधन, स्टार्टअप्स आणि पेटंट बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राममधून येतील. अमेरिकेचे नुकसान हे भारतासाठी फायदेशीर ठरणारे आहे.'.भारतासाठी निर्णय फायदेशीर कसा?अमेरिका दरवर्षी ६५,००० H-1B व्हिसा आणि २०,००० अतिरिक्त व्हिसा जारी करते. यापैकी जवळपास ७० टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. म्हणजेच दोन लाखांहून अधिक भारतीय कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा सारख्या कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी H-1B व्हिसावर काम करतात. त्याचप्रमाणे, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंट यांसारख्या भारतीय कंपन्याही अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्ससाठी याच व्हिसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.इमिग्रेशन तज्ञांच्या मते, इतकी मोठी फी आकारल्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणे खूप महाग होईल आणि त्यामुळे त्यांना नोकऱ्या परदेशात स्थलांतरित कराव्या लागतील. अशा प्रकारे ट्रम्प यांचे धोरण अमेरिकेऐवजी भारत आणि इतर देशांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. कुशल कामगारांसाठी कंपन्या इतर देशांकडे वळण्याची शक्यता असल्याने अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही योजना 'बॅकफायर' होण्याची जास्त शक्यता आहे..ट्रम्प यांनी व्हिसा शुल्क का वाढवले?H-1B व्हिसा अर्जावर एक लाख डॉलर शुल्क आकारण्याच्या सरकारी आदेशावर स्वाक्षरी करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, H-1B उपक्रमाचा गैरवापर हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. ट्रम्प यांच्या मते, या व्हिसाचा गैरवापर होत असल्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला, देशांतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी H-1B वर अवलंबून असलेल्या आउटसोर्सिंग कंपन्यांची ओळख पटवली आणि तपासणी केली, ज्यात व्हिसाशी संबंभित फसवणूक आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या बेकायदेशीर कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग आढळला. त्यांनी याला आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडून तातडीने कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.