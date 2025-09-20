देश

Donald Trump: ट्रम्प यांचा खेळ पालटणार! H1 व्हिसाचा भारतालाच होणार 'असा' फायदा; देशातलं संशोधन देशातच अन्...

अमेरिका दरवर्षी ६५,००० H-1B व्हिसा आणि २०,००० अतिरिक्त व्हिसा जारी करते. यापैकी जवळपास ७० टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. म्हणजेच दोन लाखांहून अधिक भारतीय कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
donald trump
donald trumpSakal
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एक आदेश जारी केला. त्यानुसार प्रत्येक H-1B व्हिसासाठी कंपन्यांना वार्षिक एक लाख डॉलर, म्हणजे सुमारे ८३ लाख रुपये शुल्क भरावे लागतील. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या आणि परदेशी कर्मचारी, विशेषतः भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
Donald Trump
america
Visa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com