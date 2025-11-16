देश

हुंड्यासाठी लेकीचा बळी, सासरच्यांविरोधात वडिलांची कोर्टात धाव; पण २ वर्षांनी सापडली जिवंत

Woman Allegedly Killed for Dowry Found Alive : 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी संबंधित महिलेचा विवाह झाला होता. मात्र, ती ऑक्टोबर 2023 पासून ती अचानक बेपत्ता झाली होती. पण त्यावेळी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल करण्याऐवजी वडिलांनी हुंडाबळी खटला दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.
हुंड्यासाठी लेकीला संपवत सासरच्या लोकांनी तिचा मृतदेह फेकून दिल्याचं म्हणत वडिलांनी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. मात्र, आता दोन वर्षांनी संबंधित तरुणी जिवंत असल्याचं समोर आलं आहे. लखनऊच्या बांदा येथे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

