हुंड्यासाठी लेकीचा बळी, सासरच्यांविरोधात वडिलांची कोर्टात धाव; पण २ वर्षांनी सापडली जिवंत

हुंड्यासाठी लेकीला संपवत सासरच्या लोकांनी तिचा मृतदेह फेकून दिल्याचं म्हणत वडिलांनी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. मात्र, आता दोन वर्षांनी संबंधित तरुणी जिवंत असल्याचं समोर आलं आहे. लखनऊच्या बांदा येथे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी संबंधित महिलेचा विवाह झाला होता. मात्र, ती ऑक्टोबर 2023 पासून ती अचानक बेपत्ता झाली होती. तिच्याशी कोणताही संपर्क होत नव्हता. त्यामुळे तिच्या वडिलांनी सासरच्या लोकांकडून तिचा छळ करण्यात आल्याची तक्रार दाखल केली होती. हुंड्यासाठी सासरच्या लोकांनी तिचा खून करत तिचा मृतदेह फेकून दिल्याचं त्यांनी तक्रारीत म्हटलं..या तक्रारीच्या आधारे हुंडाबळीची तक्रार दाखल करत न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, आता दोन वर्षांनंतर ती तरुणी एका पुरुषाबरोबर महाराष्ट्रात राहत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यावेळी बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल करण्याऐवजी वडिलांनी हुंडाबळी खटला दाखल केल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी आता पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे..संबंधित तरुणी ही घर का सोडून गेली. दोन वर्ष ती कुठे राहिली. याबाबत पोलीस माहिती घेत आहेत. मार्का पोलिस स्टेशन परिसरात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने त्यांची मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर न्यायालयात हुंडाबळीचा खटला दाखल केला होता. सर्व पुरावे आणि तपासानंतर, ती तरुणी सापडली आहे. तिची चौकशी सुरु असलयाचं डीएसपी सौरभ सिंह यांनी सांगितलं आहे..