माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय मुलाचं ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न, आई आजारी असल्याचं सांगून मिळवला जामीन

Vikas Yadav Harshika Yadav : उत्तर प्रदेशातील बाहुबली नेता अशी ओळख असलेले माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा विकास यादवचं ३० वर्षीय हर्षिका यादव हिच्याशी लग्न झालं. विकास यादव हा हत्या प्रकरणी जामिनावर बाहेर आहे.
माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय पुत्राने ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न केलंय. दोघांचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बाहुबली नेता अशी ओळख असलेले माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा विकास यादव यांचं लग्न झालं. ३० वर्षीय हर्षिका यादव हिच्याशी गाझियाबाधमध्ये आर्य समाजाच्या परंपरेनुसार ते लग्नबंधनात अडकले. हर्षिका शिकोहाबादची असून तिचे वडील सरकारी शिक्षक आहेत. तर हर्षिकाचं शिक्षण बीएससी, बीटीसी आणि एमएस्सी झालंय.

