माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय मुलाचं ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न, आई आजारी असल्याचं सांगून मिळवला जामीन

माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय पुत्राने ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न केलंय. दोघांचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बाहुबली नेता अशी ओळख असलेले माजी खासदार डीपी यादव यांचा मुलगा विकास यादव यांचं लग्न झालं. ३० वर्षीय हर्षिका यादव हिच्याशी गाझियाबाधमध्ये आर्य समाजाच्या परंपरेनुसार ते लग्नबंधनात अडकले. हर्षिका शिकोहाबादची असून तिचे वडील सरकारी शिक्षक आहेत. तर हर्षिकाचं शिक्षण बीएससी, बीटीसी आणि एमएस्सी झालंय. .Govinda Komkar : वनराजच्या अंत्यविधीलाच टोळीनं घेतलेली शपथ, १९ वर्षीय मुलाला गोळ्या घातल्या; नाना पेठेत काय घडलं?.हर्षिका एका कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. तर विकास यादव हे माजी खासदार डीपी यादव यांचे सुपुत्र आहेत. हर्षिका आणि विकास यादव यांच्या लग्नाची चर्चा आता होत आहे. दोन्ही कुटुंबांनी साधेपणानं लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी खासदार डीपी यादव यांनी म्हटलं की, कुटुंबात लग्नसोहळ्यामुळे उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण होतं. आर्य समाजाच्या परंपरेनुसार सर्व विधी पार पडले. नातेवाईक आणि मित्र परिवार या सोहळ्यासाठी सहभागी झाले होते..वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका.विकास यादव यांना नीतीश कटारा हत्याकांड प्रकरणी तुरुंगवास झाला होता. २००२ मध्ये या प्रकरणी विकास आणि त्याच्या भावाला न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे. नीतीशचे विकासची बहीण भारती यादव हिच्याशी प्रेमसंबंध असल्यानं नीतीश कटाराची हत्या झाली होती. या प्रकरणातील तिसरा दोषी सुखदेव याला २० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याची जुलै २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुटका केली..दिल्ली उच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी विकास यादवचा जामीन वाढवण्यास नकार दिला होता. यानंतर विकास यादव सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. आईच्या आजाराचे कारण सांगत त्याने १ सप्टेंबरपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत जामीन वाढवून घेतला. यातच त्यानं लग्न उरकून घेतल्यानं आता चर्चेला उधाण आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.