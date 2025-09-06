Govinda Komkar : वनराजच्या अंत्यविधीलाच टोळीनं घेतलेली शपथ, १९ वर्षीय मुलाला गोळ्या घातल्या; नाना पेठेत काय घडलं?

गणेशोत्सवानिमित्त पुण्यात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त असतानाही नाना पेठेत घडलेल्या हत्येच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येलाच टोळीयुद्धातून १९ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात शुक्रवारी पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी रूट मार्च काढल्यानंतर २ तासातच ही घटना घडली. वर्षभरापूर्वी झालेल्या वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी ही हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हत्या झालेला तरुण गोविंदा कोमकर हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणी अटकेत असलेल्या गणेश कोमकरचा मुलगा होता. .गोविंदा उर्फ आयुष गणेश कोमकर याची घराजवळच गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. जिथं गोविंदाची हत्या झाली तिथे रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूलाच वनराज आंदेकर यांची गेल्या वर्षी हत्या झाली होती. गोविंदा महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होता. क्लासवरून आलेला गोविंदा पार्किंगजवळ असतानाच त्याच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. गोविंदाला ३ गोळ्या लागल्या होत्या. उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला..वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका.रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास गोविंदा हा नाना पेठेत असणाऱ्या लक्ष्मी कॉम्प्लेक्समध्ये गेटवर उभा होता. तिथं त्याच्यावर दोन बंदुकधाऱ्यांकडून ३ गोळ्या झाडण्यात आल्या. यात तो गंभीर जखमी झाला होता. त्याला तातडीने ससून रुग्णालयात नेलं पण डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. पुणे पोलिसांनी चार दिवसांपूर्वीच वनराज आंदेकरच्या खूनाचा बदला घेण्याच्या तयारीत असलेल्यांना अटक केली होती. चौघांना ताब्यात घेतल्यानंतर इतरांचाही शोध सुरू होता. पण त्याआधीच आंदेकर टोळीने डाव साधत गणेश कोमकरच्या मुलाची हत्या केली..वनराज आंदेकर प्रकरणात सोम्या गायकवाड, गणेश कोमकर, संजीवनी कोमकरसह इतर आरोपी अटकेत आहेत. वनराज आंदेकर यांची हत्या झाली तेव्हा अंत्यविधीच्या वेळी आंदेकर टोळीतील सदस्यांनी शस्त्रपूजन करून या हत्येचा बदला घेऊ अशी शपथ घेतली होती. पुणे पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांसह गुन्हे शाखेलाही याबाबत माहिती होती. त्या पार्श्वभूमीवर वनराज हत्याकांडाला वर्ष पूर्ण होत असताना बदल्यासाठी आंदेकर टोळीच्या हालचाली सुरू असल्याची कुणकुण पोलिसांना लागली. त्यांनी भारती विद्यापीठ परिसरात कारवाई करत कट उधळूनही लावला. पण थेट नाना पेठेत घुसून आरोपी कोमकरच्या मुलाची आंदेकर टोळीने हत्या केल्यानं आता पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.