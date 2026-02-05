देश

मद्यधुंद वाहनचालकांवर कठोर कारवाई होणार! फक्त दंड नाही, आता नोकरीही जाऊ शकते; वाहतूक पोलिसांचा मोठा निर्णय

Hyderabad traffic police warning: मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत वाहतूक पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपान करून गाडी चालवल्यास आता दंड आणि नोकरीही जाऊ शकते.
Vrushal Karmarkar
तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमधील वाहतूक पोलिसांनी मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शहरात मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ज्यामुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. केवळ दंडाचा मद्यपान करून गाडी चालवणाऱ्यांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे पोलीस आता अशा व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीवरून काढून टाकतील. या निर्णयामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

