मद्यधुंद वाहनचालकांवर कठोर कारवाई होणार! फक्त दंड नाही, आता नोकरीही जाऊ शकते; वाहतूक पोलिसांचा मोठा निर्णय

तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमधील वाहतूक पोलिसांनी मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शहरात मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ज्यामुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. केवळ दंडाचा मद्यपान करून गाडी चालवणाऱ्यांवर फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे पोलीस आता अशा व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीवरून काढून टाकतील. या निर्णयामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे..हैदराबाद शहर वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, दारू पिऊन गाडी चालवताना आढळलेल्या कोणालाही आता नोकरी गमावावी लागेल. वाहतूक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दारू पिऊन गाडी चालवल्याने केवळ दंडच होणार नाही तर नोकरीच्या संधीही धोक्यात येतील. शहरात अलिकडेच करण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत अनेक कर्मचारी दारू पिऊन गाडी चालवताना पकडले गेले आहेत..यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी, आयटी कामगार आणि डिलिव्हरी बॉईजचा समावेश आहे. वाहतूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयात खटले दाखल करण्यासोबतच पकडलेल्यांच्या मालकांकडेही तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. दारू पिऊन गाडी चालवल्याचे आढळणाऱ्यांना दंड, तुरुंगवास आणि परवाना रद्द करण्यासह कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. विशेषतः, अनेक कंपनी धोरणांनुसार, गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले जाऊ शकते..अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सण, शनिवार आणि रविवार आणि लग्न समारंभात मद्यपान करून गाडी चालवणे केवळ स्वतःसाठीच नाही तर पादचाऱ्यांसाठीही धोकादायक आहे. हे कठोर उपाय रस्ते अपघात कमी करण्याच्या उद्देशाने आहेत. पोलिसांनी इशारा दिला की, प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे की वाहतूक नियमांचे पालन न केल्याने केवळ जीवच धोक्यात येत नाही तर नोकऱ्या आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य देखील धोक्यात येते..