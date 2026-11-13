India Inflation Rate: दुष्काळाबरोबरच महागाईचाही चटका; दर सहा टक्क्यांवर, व्याज दरवाढीची शक्यता

नवी दिल्ली: खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) निर्धारित केलेली सहा टक्क्यांची कमाल मर्यादा पार करून ऑक्टोबर महिन्यातील किरकोळ महागाईच्या दराने ६.०९ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशाचा एकत्रित किरकोळ महागाई दर ५.५४ टक्के होता. महागाईच्या दराने दोन वर्षांनंतर प्रथमच सहा टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून पुढील काही महिन्यांमध्ये महागाईचा दर सहा टक्क्यांवरच राहणार असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे ‘आरबीआय’कडून डिसेंबर महिन्यात व्याजदरात वाढ केली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने आज या संदर्भात जाहीर केलेल्या हंगामी आकडेवारीनुसार अन्न महागाईचा दर ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील नागरिकांना महागाईची झळ जास्त बसली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई दर ६.६३ टक्के, तर शहरी भागात ५.४१ टक्के नोंदविला गेला आहे. अन्नधान्य महागाईचा विचार करता सप्टेंबरमधील ७.७४ टक्क्यांवरून हा दर ऑक्टोबरमध्ये ८.९४ टक्क्यांवर गेला असून, ग्रामीण भागात तो ९.०९ टक्के तर शहरी भागात ८.६८ टक्के आहे. .दूध, साखर, कांद्याचे दर नोव्हेंबर महिन्यातही चढेच राहणार असल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीचा निर्देशांक आठ टक्क्यांवरच राहणार असल्याचा अंदाज आहे. अपुरा मॉन्सून आणि जलसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर रब्बीच्या हंगामातील उत्पादनाविषयी निर्माण होणाऱ्या शंकांमुळे अन्नधान्याचे भाव दीर्घकाळासाठी वाढलेले राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी देशभरातील एक हजार ४०७ शहरी बाजारपेठा (ऑनलाइन बाजारपेठांसह) आणि एक हजार ४६५ गावांमधून दर आठवड्याला प्रत्यक्ष किमतींची माहिती गोळा करून हा अहवाल तयार केला आहे. नोव्हेंबर २०२६ महिन्याची महागाईची आकडेवारी आता १४ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..घरगुती खर्चाचे नियोजन बिघडणाररिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर किमान दोन ते कमाल सहा टक्क्यांदरम्यान राखणे अपेक्षित असते. पण अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे सर्वसामान्यांचा मासिक खर्च वाढत जाऊन खरेदी करण्याची क्षमता कमी होत आहे. महागाई वाढल्यामुळे भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू महागल्या असून सर्वसामान्य कुटुंबाचे मासिक अंदाजपत्रक कोलमडल्याने घरगुती खर्चाचे नियोजन बिघडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या समितीची दोन ते चार डिसेंबर दरम्यान बैठक होणार आहे. महागाई वाढल्यामुळे, रुपया कमजोर झाल्यामुळे आणि कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यामुळे ‘आरबीआय’ने याआधीच ऑक्टोबरमध्ये व्याजाचे दर ०.२५ टक्क्यांनी वाढवून ५.५० टक्के केले होते. त्यामुळे आगामी काळात सामान्यांच्या कर्जाचे हप्ते महाग होण्याची शक्यता आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...ऑक्टोबर महिन्यात...कांद्याच्या दरात तब्बल ११६.२२ टक्के वार्षिक वाढकांद्यापाठोपाठ लसूण (६०.७४ टक्के) चांदीचे दागिने (५२.३९ टक्के), आले (४८.३२ टक्के) आणि लिंबू (४७.३० टक्के) या वस्तू सर्वाधिक महागल्या दुसरीकडे बटाट्याच्या दरात सर्वाधिक १४.२४ टक्के घसरण झाली असून कोबी (१०.५७ टक्के), नारळ (५.६० टक्के), वांगी (३.३४ टक्के) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.