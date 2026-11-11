देश

औषधाचं नावच माहिती नाही, केली मोठी चूक; ड्रग कंट्रोलर विभागाला कोर्टाने पाठवली नोटीस

Drug Testing Row: कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेनेही ड्रग कंट्रोलर विभागाने पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये तांत्रिक चुका दाखवून दिल्या आहेत. या प्रकरणी कोर्टाने विभागाला नोटीस पाठवली आहे.
Drug Testing Row

Drug Testing Row

Esakal

सूरज यादव
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ड्रग कंट्रोलर विभागाच्या कामातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. तीन औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी केली पण त्यात अनेक चुका आढळल्या आहेत. सुरुवातीला सरकारी प्रयोगशाळेत आवश्यक सुविधा नसल्याने तपासणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेनेही विभागाने पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये तांत्रिक चुका दाखवून दिल्या आहेत. या प्रकरणात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजत वर्मा यांच्या न्यायालयाने हरियाणा राज्याचे ड्रग कंट्रोलर आणि परवाना प्राधिकरण यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.

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