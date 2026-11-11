औषधाचं नावच माहिती नाही, केली मोठी चूक; ड्रग कंट्रोलर विभागाला कोर्टाने पाठवली नोटीस

ड्रग कंट्रोलर विभागाच्या कामातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. तीन औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी केली पण त्यात अनेक चुका आढळल्या आहेत. सुरुवातीला सरकारी प्रयोगशाळेत आवश्यक सुविधा नसल्याने तपासणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेनेही विभागाने पाठवलेल्या कागदपत्रांमध्ये तांत्रिक चुका दाखवून दिल्या आहेत. या प्रकरणात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजत वर्मा यांच्या न्यायालयाने हरियाणा राज्याचे ड्रग कंट्रोलर आणि परवाना प्राधिकरण यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. .एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने तीन औषधांचे नमुने तपासणीसाठी कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे आदेश दिले होते. सरकारी प्रयोगशाळेत हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी म्हणजेच एचपीएलसी ही आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे औषधांची ठरलेल्या मानकांनुसार तपासणी होऊ शकली नाही. प्रयोगशाळेचा अहवालही अपूर्ण राहिला होता..आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी.शेवटी नमुने कोलकाता येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. मात्र तिथेही तपासणीसाठी अडचण निर्माण झाली. नमुन्यांमध्ये असलेल्या टोफासिटिनिब साइट्रेट या औषधाची चाचणी करण्यासाठी आवश्यक संदर्भ मानक आणि कार्यरत मानक उपलब्ध नसल्याचे प्रयोगशाळेने सांगितले. औषधाचे नमुने आणि त्यासंबंधीचे विश्लेषण प्रमाणपत्र म्हणजेच सीओए सादर करण्यास विभागाला सांगण्यात आले आहे..औषधाच्या नावातही चूककागदपत्रांमध्ये औषधाच्या नावाबाबतही तांत्रिक चूक आढळली. न्यायालयात सादर केलेल्या फॉर्म-१ मध्ये औषधाचे नाव 'टोफीसिटिनिब' असे लिहिले होते. मात्र प्रयोगशाळेच्या मते औषधाचे योग्य नाव 'टोफासिटिनिब' आहे. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या औषधाची तपासणी करायची आहे याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे..सरकारी प्रयोगशाळेतील सुविधांचा अभाव आणि दुसऱ्या प्रयोगशाळेला पाठवलेल्या कागदपत्रांमधील चुका यामुळे तीनही औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी रखडली आहे. आता ड्रग कंट्रोलर विभागाने न्यायालयात स्पष्टीकरण दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.