Crime News: परदेशी दडलेल्या तस्करांना हादरा! तस्कर टोळीचा प्रमुख सलमान शेखला अटक

मुंबई : परदेशात बसून महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत 'एमडी'प्रमाणे रासायनिक अमली पदार्थांचे उत्पादन, विक्री करणाऱ्यांवर गुन्हे शाखेने कारवाई केली आहे. गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या (एएनसी) प्रयत्नांमुळे तस्कर टोळीचा प्रमुख सलमान सलीम शेख उर्फ शेरा बाटला यास यूएई पोलिसांनी दुबईतून ताब्यात घेत भारतात धाडले..एएनसीचे उपआयुक्त नवनाथ ढवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी (ता. २) सकाळी दुबईहून मुंबई विमानतळावर उतरताच शेख यास अटक करण्यात आली. मुंबई आणि राज्यात एमडी उत्पादनासाठी कारखाने उभारणाऱ्या, उत्पादित एमडी देशभर विकणाऱ्या संघटित टोळीचा म्होरक्या शेख असून, तो दुबईत दडल्याची माहिती मिळताच त्याच्याविरोधात इंटरपोलद्वारे रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. मुंबई, अकोले आणि तेलंगणा राज्यात नोंद एकूण चार गुन्ह्यांत शेखचा सहभाग होता. संबंधित पोलीस यंत्रणा त्याच्या मागावर होत्या..गेल्या वर्षी अकोले आणि तेलंगण येथील एमडी कारखाने उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्या स्वतंत्र कारवायांमध्ये २४ कोटींचा एमडी हस्तगत करण्यात आला होता. या सर्व कारवायांमध्ये शेखचे नाव पुढे आले होते. यावर्षी शेखसह मुस्तफा कुब्बावाला, ताहीर डोला आणि सलीम शेख या परदेशी दडलेल्या अमली पदार्थ तस्करांना गुन्हे शाखेच्या प्रयत्नांतून अटक करण्यात यश आले आहे..अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात मोक्का अंतर्गत पहिली कारवाईदोन दिवसांपूर्वी मुंबईत अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा (बांद्रा युनिट) यांनी अंमली पदार्थ विक्री आणि निर्मितीत गुंतलेल्या टोळीविरुद्ध मोठी कारवाई केली. तसेच 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम' मोक्का अंतर्गत राज्यातील पहिलं प्रकरण विशेष मोक्का न्यायालयात दाखल केलं आहे. या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून एक आरोपी फरार आहे.