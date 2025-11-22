Tejas crash : दुबई एअर शो मध्ये क्रॅश तेजस विमानाच्या पायलटचा शेवटचा व्हिडिओ समोर

Summaryदुबई एअर शो 2025 च्या शेवटच्या दिवशी IAF चे तेजस विमान प्रात्यक्षिक दरम्यान कोसळले. पायलट, विंग कमांडर नमांश स्याल यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात अंदाजे दुपारी सुमारे २:१० वाजता अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ झाला..दुबई एअर शो २०२५ च्या शेवटच्या दिवशी एक दुःखद अपघात घडला. भारताचे स्वदेशी बनावटीचे तेजस लढाऊ विमान एका प्रात्यक्षिक दरम्यान कोसळले. पायलट, विंग कमांडर नमांश स्याल हे यात शहीद झाले. भारतीय हवाई दलाने या घटनेची पुष्टी केली आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा तेजसचा दुसरा मोठा अपघात आहे..अपघातापूर्वीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये भारताचे धाडसी पायलट, विंग कमांडर नामनाश स्याल, संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, यूएईमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव (आखाती) असीम महाजन यांच्यासोबत दिसत आहेत. दुबईपूर्वी, तेजस विमानाने गुवाहाटी एअर शोमध्ये एक शानदार प्रदर्शन केले होते. .दुबई एअर शोदरम्यान मृत पावलेले विंग कमांडर नमन स्याल कोण होते? पत्नीही वायूदलात अधिकारी....अपघात कसा झाला?शुक्रवारी दुपारी २:१० वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हा अपघात झाला. तेजस विमान प्रात्यक्षिकासाठी उड्डाण करत होते. ते शो साइटवरून अनेक वेळा उडत होते आणि कमी वेगाने फिरत होते. अचानक, विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि ते जमिनीवर वेगाने कोसळले. धडक लागताच, मोठा स्फोट झाला आणि मोठा धूर निघाला. व्हिडिओ फुटेजमध्ये विमान बॅरल रोल करत असतानाही तोल गमावत असल्याचे दिसून आले..भारतीय हवाई दलाने काय म्हटले? भारतीय हवाई दलाने (IAF) सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केले आहे ज्यामध्ये म्हटले आहे की दुबई एअर शोमध्ये प्रात्यक्षिकादरम्यान IAF तेजस विमान कोसळले. पायलटला गंभीर दुखापत झाली आणि मृत्यू झाला. या दुःखद प्रसंगी IAF शोकग्रस्त कुटुंबासोबत आहे. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. नमन्श सियाल हे हिमाचल प्रदेशातील कांगडा येथील रहिवासी होते..FAQs प्रश्न (पायलट कोण होते?उत्तर: पायलट हे विंग कमांडर नमांश स्याल होते, हिमाचल प्रदेशच्या कांगड्ा जिल्ह्याचे रहिवासी. प्रश्न अपघात कधी आणि कुठे झाला?उत्तर: दुबई एअर शोच्या अंतिम दिवशी, दुपारी सुमारे २:१० वाजता अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ. प्रश्न विमान कोसळण्याचे कारण काय असू शकते?उत्तर: प्रारंभिक अहवालानुसार, विमान प्रदर्शन करताना नियंत्रण गमावले (“negative-G roll/turn” असं काही निरीक्षित केलं आहे). चौकशी न्यायालय ने अपघाताचे खरे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.