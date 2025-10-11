देश

मी पहाटे पाचला उठतो, देव देव तरी करायला सांगा किंवा विकास कामं सांगा; अजितदादांनी हातच जोडले, काय घडलं?

DyCM Ajit Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात पहाटेपासून विकास कामांच्या पाहणीला सुरुवात केलीय. अजित पवार यांना यावेळी नागरिकांना मंदिरात जाण्यासाठी हट्ट केला असता त्यांनी हातच जोडले.
पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पहाटेपासून विविध विकास कामांच्या पाहणीसाठी दौरा सुरू झालाय. त्यांना वारजेतील विकास कामांची पाहणी केली. चौधरी चौकापासून सुरुवात करण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हेसुद्धा उपस्थित होते. अजित पवार यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. रिंगरोडची पाहणीही त्यांनी केली. दरम्यान, अजित पवार यांना एकाने दादा मंदिरात चला असं म्हटलं. यावर अजित पवार यांनी मिश्किल उत्तर दिलं.

