स्वीडनमध्ये परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा 'Killer look', फोटो तुफान व्हायरल

देशाचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर सध्यी स्वीडन दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी स्वीडनचे संरक्षण मंत्री पॉल जॉन्सन यांची भेट घेतली. याचं भेटीदरम्यानचा त्यांचा एका फोटो सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. पहिल्यांदाच जयशंकर अशा वेगळ्या भूमिकेत दिसल्याने सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. (EAM S Jaishankar pic in goggles goes viral Twitter users )

पॉल जॉन्सन यांची भेट घेताना गॉगल घातलेला जयशंकर यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. जयशंकर यांनी स्वतः हा फोटो पोस्ट केला आहे. त्यांच्या पोस्टवर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.

"Tom Cruise & Brad Pitt have competition," "Dapper," and "That's a real 007 look." While a user tweeted, "Men In Black," "Killer look." अशा अनेक कमेंट्स त्यांच्या फोटोवर आले आहेत.

"स्वीडनचे संरक्षण मंत्री पॉल जॉन्सन यांना भेटून आनंद झाला. प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षेवर उपयुक्त विचारांची देवाणघेवाण झाली." अशी प्रतिक्रिया पॉल जॉन्सन यांच्या भेटीनंतर जयशंकर यांनी दिली आहे.