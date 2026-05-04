Ambedkar nagar Encounter: पहाटे 5 वाजता एन्काउंटर! आईसह ४ मुलांची हत्या करणाऱ्या आमिरला पोलिसांनी उडवले, बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे वाचला अधिकारी

law enforcement encounter in serious crime investigation India news: आईसह चार निष्पाप मुलांच्या निर्घृण हत्येनंतर आमिरचा पहाटे पोलिसांसोबत चकमकित खात्मा; गोळीबारात अधिकारी, दोन पोलीस जखमी, बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे मोठा अनर्थ टळला
Police personnel at the encounter site where accused Aamir was neutralized in an early morning operation.

उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर जिल्ह्यात पाच जणांच्या निर्घृण हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरले होते. या घटनेतील मुख्य आरोपी आमिर याला पोलिसांनी रविवारी पहाटे झालेल्या चकमकीत (Encounter) ठार केले आहे. आई आणि तिच्या चार निष्पाप मुलांची हत्या करून फरार होण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांनी ही कारवाई केली.

