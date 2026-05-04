Ambedkar nagar Encounter: पहाटे 5 वाजता एन्काउंटर! आईसह ४ मुलांची हत्या करणाऱ्या आमिरला पोलिसांनी उडवले, बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे वाचला अधिकारी

उत्तर प्रदेशातील आंबेडकरनगर जिल्ह्यात पाच जणांच्या निर्घृण हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरले होते. या घटनेतील मुख्य आरोपी आमिर याला पोलिसांनी रविवारी पहाटे झालेल्या चकमकीत (Encounter) ठार केले आहे. आई आणि तिच्या चार निष्पाप मुलांची हत्या करून फरार होण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांनी ही कारवाई केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, या चकमकीत पोलिसांनाही इजा झाली असून आरोपीचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा सविस्तर घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:चकमकीचा थरार: पहाटे ५ ची वेळआरोपी आमिर नेवतरिया बायपासमार्गे पळून जाण्याच्या विचारात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस आणि एसओजी (SOG) पथकाने परिसरात सापळा रचला.दुचाकीवरून येत असलेल्या आमिरला पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याने पोलिसांवर गोळीबार सुरू केला. स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या जवाबी कारवाईत आमिरच्या छातीत गोळी लागली. आमिरला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..पोलीस अधिकारी जखमीया चकमकीदरम्यान पोलीस पथकालाही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. एसओजी प्रभारी विनोद यादव यांच्या बुलेटप्रूफ जॅकेटवर गोळी लागली, ज्यामुळे त्यांचा जीव वाचला.या चकमकीत एक पोलीस उपनिरीक्षक आणि एक शिपाई जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..काय होते हे हत्याकांड?२ मे ची घटना: अकबरपूर कोतवाली क्षेत्रातील मुरादाबाद मोहल्ल्यात एकाच कुटुंबातील चार मुलांचे मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात बेडवर आढळले होते. या मुलांची विटांनी ठेचून अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती.आईचाही खून: सुरुवातीला मुलांची आई गाझिया खातून बेपत्ता असल्याने तीच संशयित मानली जात होती. मात्र, रविवारी घरापासून १०० मीटर अंतरावर तिचाही मृतदेह आढळला. तिच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा होत्या, ज्यावरून आमिरने पाचही जणांची हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले..हत्येमागचे गूढ कायमआमिरने हे पाऊल का उचलले आणि या सामूहिक हत्येमागे नेमका काय हेतू होता, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. आरोपीचा अंत झाला असला तरी, या प्रकरणातील सर्व पुरावे गोळा करून यामागचे नेमके कारण लवकरच स्पष्ट केले जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.या एन्काउंटरमुळे आंबेडकरनगर परिसरातील तणावपूर्ण वातावरणात काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, पाच जणांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.