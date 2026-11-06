Earthquake Today : दोन राज्यात सकाळी भूकंपाचे धक्के, तेलगंणातील नारायणपेट अन् हिमाचलमधील चंबा हादरले

देशातील दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) सकाळी भूकंपाचे धक्के जाणवले. हिमाचल प्रदेशातील चंबा आणि तेलंगणातील नारायणपेठ येथे भूकंपाची नोंद करण्यात आली. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीने (NCS) दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही भूकंपांची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ३.२ आणि २.५ इतकी होती. सुदैवाने, या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .तेलंगणातील नारायणपेठमध्ये धक्केNCS च्या माहितीनुसार, तेलंगणातील नारायणपेठ येथे शुक्रवारी सकाळी ६ वाजून १६ मिनिटे आणि ४६ सेकंदांनी भूकंप झाला. या भूकंपाची तीव्रता २.५ इतकी नोंदवण्यात आली. जमिनीखाली पाच किलोमीटर खोलीवर या भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. १६.४५२ अंश उत्तर अक्षांश आणि ७७.४१४ अंश पूर्व रेखांशावर केंद्रबिंदू असल्याची माहिती संस्थेने दिली..Nashik Earthquake : नाशिक पुन्हा हादरलं! पेठमध्ये सकाळी भूकंपाचे धक्के,भिंतींना गेले तडे; नागरिकांमध्ये भीती.हिमाचल प्रदेशातील चंबामध्ये ३.२ तीव्रतेचा भूकंपदरम्यान, हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात सकाळी ६ वाजून ५९ मिनिटे आणि ४६ सेकंदांनी भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाची तीव्रता ३.२ इतकी नोंदवण्यात आली. याचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली १५ किलोमीटर खोलीवर होता. ३२.७१९ अंश उत्तर अक्षांश आणि ७६.१२३ अंश पूर्व रेखांशावर भूकंपाचे केंद्र असल्याचे NCS ने स्पष्ट केले. दोन्ही ठिकाणी भूकंपाची तीव्रता कमी असल्याने मोठ्या नुकसानीची नोंद झालेली नाही..भूकंप का होतात?पृथ्वीचा बाह्य भाग स्थिर आणि मजबूत दिसत असला, तरी तिच्या अंतर्गत रचनेत सतत हालचाली सुरू असतात. पृथ्वी मुख्यतः चार थरांनी बनलेली आहे. त्यामध्ये आंतरिक गाभा (इनर कोअर), बाह्य गाभा (आउटर कोअर), प्रावरण (मॅन्टल) आणि भू-कवच (क्रस्ट) यांचा समावेश होतो..पृथ्वीच्या वरच्या कठीण भागाला लिथोस्फिअर म्हणजेच शिलावरण म्हणतात. यामध्ये भू-कवच आणि प्रावरणाचा सर्वात वरचा भाग येतो. हे शिलावरण अनेक लहान-मोठ्या विवर्तनिक पट्ट्यांमध्ये (टेक्टोनिक प्लेट्स) विभागलेले आहे..Palghar Earthquake : पालघरला भूकंप,३.७ रिश्टर स्केलचा धक्का; तलासरी तालुक्यातील कुर्झे केंद्रबिंदू, सात किलोमीटर खोलीवर भूकंपाची नोंद.या प्लेट्स सतत अत्यंत संथ गतीने हालचाल करत असतात. काही वेळा त्या एकमेकांवर आदळतात, एकमेकांपासून दूर जातात किंवा एकमेकांच्या बाजूने सरकतात. या हालचालींमुळे खडकांमध्ये ताण निर्माण होतो. हा ताण अचानक मुक्त झाल्यास भूकंपाचे धक्के जाणवतात. त्यामुळे पृथ्वीच्या अंतर्गत हालचाली आणि विवर्तनिक पट्ट्यांची स्थिती हे भूकंपामागील प्रमुख कारण मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.