School Students Assault: भयंकर! इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील २२ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार, मुख्याध्यापकासह तिघांना अटक

अरुणाचल प्रदेशातील पूर्व सियांग येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत २२ विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शाळेच्या वॉर्डनसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर शाळा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगो इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक शोषणाचा तपास विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केला आहे. एसआयटीने शाळेच्या परिसरात भेट देऊन अनेक कागदपत्रे जप्त केली आहेत. डिजिटल पुरावे देखील गोळा करण्यात आले आहेत. जे तपासणीसाठी फॉरेन्सिक टीमकडे पाठवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बाधित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकते असे वृत्त आहे..हातात पुजेची टोपली अन् मदतीसाठी महिलांच्या किंचाळ्या...वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील चेंगराचेंगरीचा थरारक VIDEO समोर.या प्रकरणात एका पालकाने सुरुवातीला २९ ऑक्टोबर रोजी मेबो पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. पालकांच्या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी तपास सुरू केला. आरोपी वॉर्डन, हेन जॉन्सन वाफे हिला लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत अटक केली. तपास सुरू असताना, अधिक पालक पुढे आले आणि तक्रारी दाखल केल्या. पालकांनी सांगितले की, शाळेचे मुख्याध्यापक होइनू वायफे आणि लेखापाल नियांगडोइटिंग वायफे यांनी प्रकरण लपवण्यात आणि अहवाल दाखल करण्यात अयशस्वी होण्यात भूमिका बजावली. .Ban On Plastic Bottles: सरकारी कार्यालय आणि बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करता येणार नाही, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.पालकांच्या तक्रारीनंतर, ३० ऑक्टोबर रोजी मुख्याध्यापक आणि लेखापाल यांनाही अटक करण्यात आली. त्यांनाही पॉक्सो कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली. पीडितांसाठी एक विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत २२ बाधित विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे बळींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.