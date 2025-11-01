देश

School Students Assault: भयंकर! इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील २२ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार, मुख्याध्यापकासह तिघांना अटक

English Medium School 22 Students Abused: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंग्लिश मीडियम स्कूलमधील २२ विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आहे. या घटनेत तिघांना अटक केली आहे.
Vrushal Karmarkar
अरुणाचल प्रदेशातील पूर्व सियांग येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत २२ विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शाळेच्या वॉर्डनसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर शाळा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे.

