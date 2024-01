Who is Kalpana Soren: कल्पना सोरेन कोण आहेत? झारखंडच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याची सुरुय चर्चा

नवी दिल्ली- सक्तवसुली संचालनालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या दिल्लीतील घरासह इतर ठिकाणी छापेमारी केली आहे. कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणात सोरेन यांच्या घरी रोख रक्कम, कार आणि काही कागदपत्रं मिळाल्याचा दावा केलाय. या सर्व घडामोडींमध्ये हेमंत सोरेन हे आपली पत्नी कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री करणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. कल्पना सोरेन कोण आहेत हे जाणून घऊया. (ED could arrest Jharkhand Chief Minister Hemant Soren who is kalpana soren wife of cm)

कल्पना सोरेन या झारखंडच्या पहिल्या मुख्यमंत्री होतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कल्पना यांचा जन्म १९७६ मध्ये रांची येथे झाला होता. त्या मुळच्या ओडिशाच्या मयूरभंजच्या राहणाऱ्या आहेत. त्यांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं आहे. कल्पना यांचे ७ फेब्रुवारी २००६ रोजी हेमंत सोरेन यांच्याशी लग्न झाले होते. कल्पना या एक प्ले स्कूल चालवतात. त्यांना दोन मुलं आहेत.