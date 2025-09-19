ED Raids: आंध्रातील मद्य गैरव्यवहारप्रकरणी छापे; तेलंगण, तमिळनाडू, कर्नाटक, दिल्लीमध्ये २० ठिकाणी कारवाई

हैदराबाद/अमरावती : आंध्र प्रदेशमधील अंदाजे ३,५०० कोटी रुपयांच्या मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी अनेक राज्यांमध्ये छापे घातले. .हा गैरव्यवहार मागील ‘वायएसआर काँग्रेस’ सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप आहे. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये किमान २० ठिकाणी छापे घालण्यात आले..बनावट पावत्यांद्वारे लाचखोरीचे पैसे फिरविण्यास मदत केलेल्या कंपन्या आणि व्यक्तींशी संबंधित हे छापे असल्याचे सांगण्यात आले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात ही कारवाई करण्यात आली काही आरोपी व्यक्तींशी संबंधित जागांवरही तपासणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..इतर ठिकाणीही कारवाईचेन्नई : ‘ईडी’ आज चेन्नई आणि हैदराबाद येथे छापे टाकले असून, तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या जवळच्या सहकारी शशिकला यांच्या निकटवर्तीयांविरुद्धच्या २०० कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या आणि बेहिशोबी मालमत्तेच्या तपासाप्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले..माजी खासदार अटकेतपोर्ट ब्लेअर : ‘ईडी’ने ‘एएनएससीबीएल’ कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणी अंदमान आणि निकोबारचे माजी काँग्रेस खासदार कुलदीप राय शर्मा यांना अटक केली आहे. ‘एएनएससीबीएल’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक के. मुरुगन आणि माजी कर्ज अधिकारी कलाइवनन यांनाही ‘ईडी’ने अटक केली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.जिंदाल समूहावर छापेनवी दिल्ली : परकी चलन कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ‘ईडी’ने गुरुवारी बी. सी. जिंदाल समूहाच्या कंपन्यांवर छापे टाकले, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. दिल्ली-एनसीआर आणि हैदराबादमधील समूहाचे संचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या किमान १३ ठिकाणांवर ‘फेमा’ तरतुदींनुसार शोध घेतला जात आहे. जिंदाल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड आणि जिंदाल इंडिया पॉवरटेक लिमिटेड सारख्या कंपनीच्या समूह संस्थांनी त्यांच्या परदेशी गुंतवणूकीसाठी आणि त्यांच्या परदेशी संस्थांमध्ये निधी ठेवण्यासाठी फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘ईडी’ चौकशी करीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.