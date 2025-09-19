देश

ED Raids: आंध्रातील मद्य गैरव्यवहारप्रकरणी छापे; तेलंगण, तमिळनाडू, कर्नाटक, दिल्लीमध्ये २० ठिकाणी कारवाई

Andhra Pradesh Scam: आंध्र प्रदेशमधील अंदाजे ३,५०० कोटी रुपयांच्या मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी अनेक राज्यांमध्ये छापे घातले.
ED Raids

ED Raids

सकाळ वृत्तसेवा
Andhra Pradesh
scam
ED raid
ED Action
Fraud Crime

