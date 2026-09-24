Edible Oil Import Duty Cut : खाद्यतेलाचे दर उतरणार?, आयात शुल्कात मोठी कपात; सणासुदीत ग्राहकांना मोठा फायदा

Edible Oil Import Duty India : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. कच्चे सोयाबीन आणि पामतेल तसेच रिफाइंड तेलावरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले असून, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीचा खर्च कमी होऊन त्याचा परिणाम बाजारातील दरांवर होण्याची शक्यता आहे..अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, सुधारित शुल्कदर २४ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाले आहेत. त्यानुसार कच्च्या सोयाबीन आणि पामतेलावरील सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे. तर रिफाइंड सोयाबीन आणि रिफाइंड पामतेलावरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के करण्यात आले आहे..कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट शून्य करण्यात आले आहे. तर रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे..Edible Oil Rate : महागाईच्या होरपळीत खाद्यतेलाचाही ‘भडका’; वर्षभरात भाव १० ते १८ टक्क्यांनी वाढले; ग्राहकांना फटका.केंद्राच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेल आयातदारांचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे बाजारात खाद्यतेलाचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, आयात शुल्कातील कपातीचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांपर्यंत कितपत पोहोचतो, यावर किरकोळ बाजारातील तेलाच्या किमती कमी होणार की नाही, हे अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.