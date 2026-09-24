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Edible Oil Import Duty Cut : खाद्यतेलाचे दर उतरणार?, आयात शुल्कात मोठी कपात; सणासुदीत ग्राहकांना मोठा फायदा

India Edible Oil Import Tariff : केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Edible Oil Import Duty Cut price drop

Edible Oil Import Duty Cut price drop

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Edible Oil Import Duty India : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. कच्चे सोयाबीन आणि पामतेल तसेच रिफाइंड तेलावरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले असून, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीचा खर्च कमी होऊन त्याचा परिणाम बाजारातील दरांवर होण्याची शक्यता आहे.

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