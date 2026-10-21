Edible Oil Price Hike India : स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडणार! सणासुदीच्या तोंडावर खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होणार? पाम, सोयाबीन, मोहरी तेल महागण्याची शक्यता

Edible Oil Price Hike in India : सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात पाम, सोयाबीन आणि मोहरी तेलासह विविध खाद्यतेलांच्या किमती वाढू (Palm Oil Prices) शकतात. जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठ्यावर निर्माण झालेला दबाव, इंडोनेशियातील दुष्काळ आणि बायोडीझेल निर्मितीसाठी पाम तेलाची वाढती मागणी ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे भारतात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो..इंडोनेशियातील दुष्काळामुळे पाम तेलाच्या उत्पादनाला फटकाजगातील प्रमुख पाम तेल उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या इंडोनेशियामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचा दावा केला जात आहे. याचा परिणाम पाम तेलाच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. इंडोनेशियन पाम ऑइल असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, दुष्काळामुळे देशातील पाम तेलाचे उत्पादन सुमारे ५० लाख टनांनी घटू शकते. उत्पादनात मोठी घट झाल्यास जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा कमी होऊन किमती वाढण्याची शक्यता आहे..बायोडीझेलसाठी पाम तेलाचा वापर वाढणारइंडोनेशिया 'B50' बायोडीझेल धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणांतर्गत डिझेलमध्ये पाम तेलापासून तयार केलेल्या जैवइंधनाचे मिश्रण वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बायोडीझेल निर्मितीसाठी पाम तेलाची मागणी वाढू शकते. या उपक्रमासाठी वर्षाला सुमारे १६.३ ते १७ दशलक्ष टन पाम तेलाची गरज भासण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिणामी, निर्यातीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाम तेलाच्या साठ्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. भारतासारख्या आयातदार देशांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे..PM Kisan 24th Installment Date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता अडकणार? त्याआधी पटापट करून घ्या 'ही' 3 कामे, नाहीतर नाव होणार कट?.भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती का वाढू शकतात?भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ५५ ते ६० टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरातील चढ-उतारांचा परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होतो. भारताला पाम तेलाचा मोठा पुरवठा इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांतून होतो..पाम तेलाचा पुरवठा कमी होऊन त्याच्या किमती वाढल्यास ग्राहक पर्याय म्हणून सोयाबीन आणि मोहरी तेलाकडे वळू शकतात. त्यामुळे या तेलांची मागणी वाढून त्यांच्या किमतींवरही दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, रिफाइंड तेलासह विविध खाद्यतेलांच्या दरात वाढ होऊ शकते..जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेल महागलेदिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किमतीत ११.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. कच्च्या पाम तेलाची किंमत प्रतिटन १,२८५ डॉलर, तर सोयाबीन तेलाची किंमत प्रतिटन १,३१४ डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक बाजारातील दरवाढ, उत्पादनातील संभाव्य घट आणि बायोडीझेलसाठी वाढणारी मागणी यामुळे आगामी महिन्यांत खाद्यतेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Namo Shetkari Yojana Latest Update : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार? 5 हजारांची दुष्काळी मदत घोषित, पण नमो शेतकरी योजनेच्या 4 हजारांचे काय?.सणासुदीत सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार फटका?सणासुदीच्या काळात घरांमध्ये फराळ, मिठाई आणि विविध पदार्थ बनवण्यासाठी खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. अशा वेळी तेलाच्या किमती वाढल्यास घरगुती खर्चाचे गणित बिघडू शकते. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतातील खाद्यतेलाचे प्रत्यक्ष किरकोळ दर किती वाढतील, हे आयातीचे दर, रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य, देशांतर्गत साठा आणि सरकारी धोरणे यांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे आगामी काळात खाद्यतेलाच्या बाजारभावाकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.