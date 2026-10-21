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Edible Oil Price Hike India : स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडणार! सणासुदीच्या तोंडावर खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होणार? पाम, सोयाबीन, मोहरी तेल महागण्याची शक्यता

Why Edible Oil Prices May Rise in India During the Festive Season : इंडोनेशियातील दुष्काळ आणि बायोडीझेलसाठी वाढणारी मागणी यामुळे जागतिक पाम तेल पुरवठ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारतात पाम, सोयाबीन आणि मोहरी तेलाचे दर वाढू शकतात.
Edible oil price hike India

Edible oil price hike India

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Edible Oil Price Hike in India : सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात पाम, सोयाबीन आणि मोहरी तेलासह विविध खाद्यतेलांच्या किमती वाढू (Palm Oil Prices) शकतात. जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठ्यावर निर्माण झालेला दबाव, इंडोनेशियातील दुष्काळ आणि बायोडीझेल निर्मितीसाठी पाम तेलाची वाढती मागणी ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे भारतात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो.

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