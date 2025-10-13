शैक्षणिक धोरण राबवाच पण शिक्षक कुठे आहेत? राज्यात ८ हजार शाळा एक शिक्षकी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे

Education Ministry data reveals over 1 lakh one-teacher schools in India : देशातील ३३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये शिकत असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. एक शिक्षक असलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेशात असून अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर कुणी शिक्षक देता शिक्षक असं म्हणण्याची वेळ आली आहे..शिक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतात एकच शिक्षक असलेल्या एक लाखाहून अधिक शाळा आहेत. अशा शाळांच्या संख्येत आंध्रनंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्विपचा क्रमांक लागतो. तर, या शाळांमधील एकूण विद्यार्थी संख्येत सर्वांत प्रथम उत्तर प्रदेश आणि नंतर झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशचा क्रमांक आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात ८ हजार १५२ शाळा एक शिक्षकी आहेत..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.अशा शाळांचे विलीनीकरण करून विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण देता यावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शाळेत केवळ एकच शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे येत आहेत. त्यामुळेच ज्या शाळांमध्ये शून्य विद्यार्थी संख्या आहे, तेथील शिक्षकांची एक शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये बदली करण्याचाही सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे. .याशिवाय पुदुच्चेरी, लडाख, दादरा व नगर हवेली, दीव-दमण आणि चंडीगड या ठिकाणी एकही एक शिक्षक शाळा नाही. अंदमान निकोबार येथे अशा शाळांची संख्या चार आहे, तर दिल्लीत अशा नऊ शाळा आहेत.एक शिक्षक असलेल्या शाळा - १, ०४, १२५अशा शाळांमधील एकूण विद्यार्थी - ३३, ७६, ७६९प्रत्येक एक शिक्षकी शाळेतील सरासरी विद्यार्थी संख्या - ३४.Maharashtra Education : मूल्यमापन धोरणातील बदलांवर शिक्षकांची नाराजी; शाळांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह.एक शिक्षक शाळांतील एकूण विद्यार्थीउत्तर प्रदेश ६, ५४, ३२७झारखंड ४, ३६, ४८०पश्चिम बंगाल २, ३५, ४९४मध्य प्रदेश २, २९, ०९५कर्नाटक २, २३, १४२आंध्र प्रदेश १, ९७, ११३राजस्थान १, ७२, ०७१.एक शिक्षकी शाळाआंध्र प्रदेश १२, ९१२उत्तर प्रदेश ९, ५०८झारखंड ९, १२०महाराष्ट्र ८, १५२कर्नाटक ७, ३४९लक्षद्विप ७, २१७मध्य प्रदेश - ७, २१२पश्चिम बंगाल ६, ४८२राजस्थान ६, ११७छत्तीसगड ५, ९१३तेलंगण ५, ००१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.