देश

शैक्षणिक धोरण राबवाच पण शिक्षक कुठे आहेत? राज्यात ८ हजार शाळा एक शिक्षकी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे

India’s One-Teacher Schools : देशातील ३३ लाख विद्यार्थी एक शिक्षक असलेल्या शाळेत शिकत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात अशा एकूण ८ हजार १५२ शाळा आहेत. शिक्षण मंत्रालयाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
India’s One-Teacher Schools

India’s One-Teacher Schools

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Education Ministry data reveals over 1 lakh one-teacher schools in India : देशातील ३३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये शिकत असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. एक शिक्षक असलेल्या शाळांची सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेशात असून अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर कुणी शिक्षक देता शिक्षक असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

Loading content, please wait...
education
teacher
educational marathi article

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com