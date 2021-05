'Covaxin'च्या जागतीक मान्यतेसाठी धडपड; WHOला कागदपत्रं सुपूर्द

नवी दिल्ली : कोव्हॅक्सिन लशीची (covaxin vaccine) निर्माता कंपनी भारत बायोटेक (Bharat Biotech) फार्माकडून लशीच्या जागतीक मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. कोव्हॅक्सिन लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठीच्या लशींच्या यादीत समावेश व्हावा यासाठी जागतीक आरोग्य संघटनेकडे (WHO) ९० टक्के कागदपत्रे सुपूर्द केली आहे. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Efforts for global recognition for covaxin begins 90 percent documents submitted to WHO)

हेही वाचा: मुलांवर कोरोनाच्या गंभीर परिणामांची स्पष्टता नाही - केंद्र सरकार

भारत बायोटेककडून इतर १० टक्के कादगपत्रं जून महिन्यात WHO कडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कंपनीने केंद्र सरकारला दिली. दरम्यान, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर WHO कडून कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन वापरासाठींच्या लशींच्या यादीत समाविष्ट करुन घेण्यात येईल, असा विश्वास कंपनीनं व्यक्त केला आहे.

कोव्हॅक्सिनला ११ देशांनी दिली मंजुरी

दरम्यान, सुत्रांच्या माहितीनुसार कोव्हॅक्सिनला ११ देशांनी वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. तर सात देशांमधील ११ फार्मा कंपन्यांनी भारत बायोटेककडे लसीच तत्रज्ञान हस्तांतरीत करण्यास आणि उत्पादन सुरु करण्यात रस दाखवला आहे.

अमेरिकेसोबत तडजोडीच्या शेवटच्या टप्प्यात

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिन लशीच्या अमेरिकेतील वापरासाठी तिथल्या अन्न आणि औषध प्रशासनासोबत तडजोडीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यासाठी अमेरिकेत या लशीची छोट्या स्वरुपातील तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल ट्रायल पार पडणार आहे.