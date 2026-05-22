Egypt Strategic Link: इजिप्त : आफ्रिका-आशियाला जोडणारा सामरिक दुवा

भारत आणि इजिप्त यांच्यातील संबंध अधिक वेगाने विकसित होत आहेत. आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या भौगोलिक स्थानामुळे इजिप्त जागतिक व्यापारातील अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. सुएझ कालव्यामुळे जागतिक सागरी व्यापारात इजिप्तची भूमिका निर्णायक आहे. प्राचीन संस्कृती, अरब जगतातील प्रभाव आणि संरक्षण, ऊर्जा, कृषी व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढते सहकार्य यामुळे भारतासाठी इजिप्त हा महत्त्वाचा भागीदार ठरत आहे. अलिप्ततावादी चळवळीपासून दोन्ही देशांमधील संबंध घनिष्ट राहिले आहेत..शक्तिस्थानेसुएझ कालव्यामुळे जागतिक व्यापारातील सामरिक स्थानआफ्रिकेतील महत्त्वाची अर्थव्यवस्थाइंधनाच्या उत्पादनात इजिप्त हा प्रमुख आफ्रिकी देशपिरॅमिड्स, नाईल नदी, तांंबड्या समुद्राचे किनारे यांमुळे जागतिक पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्रमजबूत पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्र\\.संधीहरित ऊर्जा आणि हायड्रोजन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीची क्षमतासंरक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्यमाहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, डिजिटल विस्तारकृषी व अन्नसुरक्षा क्षेत्रातील आधुनिकीकरणसुएझ कालवा आर्थिक क्षेत्रातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक्स संधी.कमकुवत स्थानेमहागाई आणि आर्थिक दबावबेरोजगारीचे वाढते प्रमाणपरकी कर्जावरील वाढते अवलंबित्वलोकसंख्येचा वाढता ताणअन्नधान्य आयातीवर मोठे अवलंबित्व.धोकेपश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावाचा परिणाममंदीमुळे सुएझ कालव्याच्या महसुलाला फटकाहवामान बदलामुळे जलस्रोतांवर ताणदहशतवाद आणि सुरक्षा आव्हानेजागतिक ऊर्जा किमतीतील चढ-उतार.भारताची साथभारतातील औषधनिर्मिती, आयटी आणि वाहन क्षेत्रांतील व्यापाराची संधीसंरक्षण, अवकाश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्यकृषी, सिंचन आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील तांत्रिक मदतपायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये भारतीय गुंतवणूकशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये भागीदारीमहाराष्ट्र व पुणे कनेक्शनपुण्यातील ऑटोमोबाइल कंपन्यांची वाहन निर्यातऔषधनिर्मिती कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठआयटी कंपन्यांना पश्चिम आशिया-आफ्रिका बाजारात विस्ताराची संधीकृषी तंत्रज्ञान आणि सिंचन क्षेत्रात सहकार्याची क्षमतापुण्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये इजिप्शियन विद्यार्थ्यांची वाढती उपस्थितीव्यवस्थापन, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संयुक्त प्रकल्पबॉलिवूड आणि भारतीय संस्कृतीची इजिप्तमध्ये लोकप्रियतापर्यटन आणि ऐतिहासिक वारसा यांमुळे सांस्कृतिक जवळीक.इजिप्तसुमारे १२ कोटीलोकसंख्या४२९ अब्ज डॉलरअर्थव्यवस्था३९०० डॉलरदरडोई उत्पन्न (वार्षिक)अर्थव्यवस्थेचेप्रमुख उत्पन्न स्रोतसुएझ कालवा महसूल, पर्यटन, नैसर्गिक वायू, उत्पादन क्षेत्र, कृषी व सेवा उद्योग.चलनइजिप्शियन पाउंड४.८ अब्ज डॉलरभारत-इजिप्त यांच्यातील व्यापार३.४२ अब्ज डॉलरभारतातून इजिप्तला होणारी निर्यात१.४६ अब्ज डॉलरइजिप्तहून भारताला होणारी आयातभारताकडून निर्यात : मांस, सेंद्रीय रसायने, यंत्रे, बॉयलर, खनिज इंधने, कापूसइजिप्तकडून आयात : खत, नैसर्गिक वायू, कापूस, रसायने