Eid 2026: ईदसाठी 'हाय अलर्ट'! ड्रोन कॅमेरे आणि २ हजार पोलिसांचा पहारा; योगींनी मुस्लिम बांधवांना दिल्या शुभेच्छा, काय म्हणाले ?

1. उत्तर प्रदेशात ईदसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. 2. संवेदनशील भागांवर ड्रोनद्वारे करडी नजर ठेवली जात आहे. 3. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि अखिलेश यादव यांनी ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. 4. लखनौसह प्रमुख शहरांमध्ये नमाज शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. 5. सोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांना पोलिसांनी कडक इशारा दिला आहे..उत्तर प्रदेशात ईद-उल-फित्र निमित्त सुरक्षेचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, विशेषतः संवेदनशील भागांवर ड्रोनद्वारे करडी नजर ठेवली जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी राज्यातील जनतेला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या असून शांततेत सण साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.राजधानी लखनौसह सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये शनिवारी ईदची नमाज शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. टीले वाली मशीद, ऐशबाग ईदगाह आणि इमामबाडा यांसारख्या मोठ्या नमाज स्थळांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे..Eid 2026: मुस्लिम महिलांना ईदचे मोठे गिफ्ट! आता तक्रारीसाठी पोलीस स्टेशनला जाण्याची गरज नाही; योगी सरकार लाँच करणार खास 'App'.सुरक्षेचे 'थ्री-लेयर' कवचलखनौचे संयुक्त पोलीस आयुक्त बबलू कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात ९४ ईदगाह आणि १२०० पेक्षा अधिक मशिदींमध्ये नमाज अदा केली जाणार आहे.विभाजन: संपूर्ण शहराला ५ झोन आणि १८ सेक्टरमध्ये विभागले गेले आहे.ड्रोन देखरेख: नमाज स्थळे आणि गर्दीच्या ठिकाणांवर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जात आहे.रूट मार्च: निमलष्करी दलाच्या जवानांनी संवेदनशील गल्ल्यांमध्ये 'रूट मार्च' करून नागरिकांना सुरक्षेची खात्री दिली आहे..सोशल मीडिया सेल सक्रिय: ८ टीम्स तैनातसोशल मीडियावर अफवा पसरवणाऱ्यांना पोलिसांनी कडक इशारा दिला आहे.शिस्तभंग नको: इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि 'X' (ट्विटर) वर जर कोणी भडकाऊ किंवा आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली, तर त्यावर थेट गुन्हा दाखल करून कारागृहात पाठवले जाईल.२४ तास वॉच: सोशल मीडियाच्या देखरेखीसाठी ८ टीम्स तयार करण्यात आल्या असून त्या तीन शिफ्टमध्ये सतत सक्रिय राहणार आहेत..शुभेच्छांचा वर्षावमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: "ईद हा सण आनंद आणि सौहार्दाचा संदेश घेऊन येतो. हा सण सामाजिक एकता मजबूत करतो आणि बंधुत्वाची भावना वाढवतो. आपण सर्वांनी सामाजिक सौहार्द अधिक दृढ करण्याचा संकल्प करावा."अखिलेश यादव: "ईद हा सण आनंद वाटण्याचा आणि ऐक्याचा प्रतीक आहे. एकमेकांना मिठी मारून आपण सामाजिक सद्भावनेचे उदाहरण जगासमोर ठेवले पाहिजे.".