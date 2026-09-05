Tamilnadu Accident: भरधाव कारची ट्रकला धडक, इंजिनिअरिंगच्या ८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा

केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यात भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर रस्त्याकडेला उभ्या असणाऱ्या ट्रकला भरधाव कारने धडक दिली. या जोरदार धडकेत कारचा चक्काचूर झाला असून जागीच ८ इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचे डोंगर कोसळले असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. ४ सप्टेंबर) रोजी रात्री ११ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यात कैपमंगलमजवळ, पनंबिक्कुन्नू येथील राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात घडला. यामध्ये ८ इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब.नेमके काय घडले?इंजिनीअरिंग करणारे विद्यार्थी गुरुवायूरहून कोडुंगल्लूरला जात होते. यावेळी राष्ट्रीय महामार्गावर रस्त्याच्या दुरूस्तीचं काम सुरु असलेल्या ठिकाणी एक ट्रक उभा होता. त्याचवेळी मागून आलेल्या भरधाव कारने ट्रकला धडक दिली. या भीषण धडकेत ७ विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एका विद्यार्थ्याला रुग्णालयात घेऊन जात असताना त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..दरम्यान, अपघातानंतर घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी अपघाताची माहिती तातडीने पोलीस आणि अग्निशमन दलाला दिली. माहिती मिळताच पोलिसांसह अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल होत जवानांनी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केलं. यावेळी कारचा चक्कचुर झाला असून त्याखाली काही विद्यार्थी अडकले होते, ज्यामुळे अग्निशमन दलाच्या जवानांना सर्वांचे मृतदेह कारमधून बाहेर काढताना अथक प्रयत्न करावे लागले..Navi Mumbai: मुदतबाह्य सलाईनमुळे रुग्णाचा मृत्यू, कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत; दोन परिचारिका निलंबित.मृतांची ओळखअपघातातील सर्व मृत विद्यार्थी पीएसएनए इंजिनीअरिंग कॉलेजचे असल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या तपासात मृतांची ओळख पटली असून, विश्व (वय २०, रा. सेलम), सूर्या (वय २०, रा. दिंडीगुल), संतोष (वय २० रा. मदुराई), प्रसन्न (रा. मदुराई) आणि युवसनजीत (वय २०, रा. दिंडीगुल) यांचा समावेश आहे. सध्या पोलिसांनी सर्व मृतदेह ताब्यात घेऊन त्रिशूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शवागारात पाठवले असून पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.