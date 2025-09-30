Eknath Shinde: राज्यात पूरस्थितीचे संकट मोठे, शेतकऱ्यांना मदत करताना सरकार हात आखडता घेणार नाही; एकनाथ शिंदेंची ग्वाही

Summaryकेंद्र सरकारलाही नुकसानीबाबत निवेदन देण्यात आले असून मदत दिली जात आहे.पूरग्रस्त भागात स्वच्छता, आरोग्य शिबिरं आणि मेडिकल टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत.दसरा मेळावा होणार पण पूरग्रस्तांना मदत प्राधान्याने करावी अशी शिवसैनिकांना सूचना..राज्यात पूरस्थितीचे संकट मोठे आहे, अतिवृष्टीमुळे आतापर्यंत सुमारे ६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. पुढील दोन तीन दिवसांत संपूर्ण नुकसानीचे प्रमाण आणि आकडे समोर येतील. यावेळी आम्ही मुख्यमंत्र्योसोबत बैठक घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय घेऊ. शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकार हात आखडता घेणार नाही. अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर आलेले संकट मोठे आहे. मुख्यमंत्र्यासह आम्ही मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे केले आणि माहिती जाणून घेतली .गेल्या अनेक वर्षात असा प्रकारचा ढगफुटीसारखा पाऊस कधी पडला नाही. संकट मोठे आहे अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणार आहे. ज्या ज्यावेळी संकट आले आपत्ती आली त्यावेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभे राहिलेले आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकार आता आखडता घेणार नाही. .पंचनाम्यांची माहिती समोर येत आहे. जवळपास ६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. पुढील दोन तीन दिवसांत संपूर्ण नुकसानीचे प्रमाण आणि आकडे समोर येतील. अटी नियम, शर्थी बाजूली ठेवून शेतकऱ्याच्या मागे उभं राहिले पाहिजे, अशी आमची भावना आहे. .राज्यातील नुकसानीचे पूर्ण आकडे येत्या एक दोन दिवसांत येतील. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बसून आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक ठोस निर्णय घेऊ. अतिवृष्टीमुळे जमिनीची हानी, पशुहानीसह जीवितहानी देखील झाली आहे. पाऊस थांबला असला तरी पूर आल्याने नदीचा प्रवाहाच्या पाण्यात अजूनही काही घरे आहेत. .दहावी-बारावीचे परीक्षा फॉर्म भरायला २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत! पुरामुळे विद्यापीठाची परीक्षा लांबली, आता परीक्षा २७ ऑक्टोबरपासून; पूरग्रस्तांची शुल्क माफीची मागणी.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनाही या नुकसानीबाबत निवदेन दिले आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीआहे याची मी ग्वाही देतो.मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांच्याही अशाच भावना आहेत. संकट मोठे आहे, आपण देखील सगळ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जे जे करता येईल ते केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची गरज आहे. सरकारने दहा हजार रुपये देण्याची तसेच गहू तसेच तांदूळ देण्याची सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक असे राजकारण न करता सगळ्यांनी एकत्र येऊन मदत केली पाहिजे. शेवटच्या शेतकऱ्याला मदत मिळेपर्यंत हे मदतकार्य सुरु राहिल असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. .पूरग्रस्त भागांत साथीचे आजार पसरू नयेत म्हणून यंत्रणा कामाला लावण्यासाठी आरोग्यमंत्र्याशी चर्चा केली आहे. स्वच्छता आणि साफसफाई आणि मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात येताहेत. डॉक्टरांची टीम देखील तैनात करण्यात येत आहेत. आरोग्यविभागाच्या टीमसोबत खाजगी डॉक्टरही योगदान देत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. .दसरा मेळाव्याची पंरपरा खंडित होणार नाही पण...जिथे जिथे संकट आणि आपत्ती येते तिथे शिवसेना धावून जाते. तिथे एकनाथ शिंदे आधी धावून जातो. त्यामुळे यंदा दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडित होणार नाही मात्र पूरग्रस्त भागातील शिवसैनिकांनी देखील दसरा मेळाव्याला न येता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मदत करावी अशी सुचना देखील त्यांनी यावेळी केली. .FAQs प्रश्न 1: राज्यात किती शेतीचे नुकसान झाले आहे?👉 सुमारे ६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे.प्रश्न 2: शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?👉 सरकार शेतकऱ्यांना मदत करताना हात आखडता घेणार नाही.प्रश्न 3: नुकसानाचे अंतिम आकडे केव्हा जाहीर होतील?👉 पुढील दोन-तीन दिवसांत संपूर्ण आकडेवारी समोर येईल.प्रश्न 4: केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे?👉 पंतप्रधान आणि सहकार मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून केंद्र मदतीला आहे.प्रश्न 5: आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी कोणती उपाययोजना केली जात आहे?👉 पूरग्रस्त भागात स्वच्छता मोहिमा, मेडिकल कॅम्प आणि डॉक्टरांची टीम तैनात केली आहे.प्रश्न 6: दसरा मेळाव्याबाबत काय निर्णय झाला आहे?👉 दसरा मेळावा होईल, पण शिवसैनिकांनी पूरग्रस्तांना मदत करण्यास प्राधान्य द्यावे अशी सूचना केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.