शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आला आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने एखाद्या आमदाराने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले, असे मानता येणार नाही. त्यामुळे केवळ बैठकीला उपस्थित न राहिल्याच्या कारणावरून आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी केला. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..२१ जून २०२२ च्या बैठकीतील अनुपस्थितीचा मुद्दाशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. २१ जून २०२२ रोजी बोलावलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे संबंधित आमदार अपात्र ठरतात, असा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.यावर युक्तिवाद करताना ध्रुव मेहता यांनी भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा संदर्भ दिला. एखाद्या आमदाराने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले, तरच संबंधित तरतुदीनुसार अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो. मग केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व कसे सोडले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद झाला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. याशिवाय, शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याचा आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी उद्धव ठाकरे यांची याचिकाही खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होती..व्हीप बजावल्याच्या दाव्यावर आक्षेपध्रुव मेहता यांनी सांगितले की, अपात्रतेच्या नोटिसा शिवसेना विधिमंडळ कार्यालयाच्या अधिकृत लेटरहेडवर देण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनील प्रभू यांची स्वाक्षरी होती. मात्र, २१ जून रोजी दुपारी १२ वाजून ३१ मिनिटांनी एकनाथ शिंदे यांच्या स्वीय सहाय्यकाला व्हॉट्सॲपवर बैठकीचा संदेश पाठवण्यात आला. प्रत्यक्षात बैठक दुपारी १२ वाजता सुरू झाली होती.हा संदेश म्हणजे सुनील प्रभू यांनी दिलेले बैठकीचे आवाहन होते. त्याला पक्षाचा अधिकृत व्हीप म्हणता येणार नाही. तसेच, या बैठकीसाठी कोणताही अजेंडा नव्हता आणि कथित आरोपांप्रमाणे कोणताही ठरावही मंजूर करण्यात आला नव्हता, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.उलट, उलटतपासणीदरम्यान सुनील प्रभू यांनीच शिंदे गटाशी संपर्क होत नसल्यामुळे आणि त्यांच्याशी समेट घडवून आणण्याच्या प्रयत्नातून बैठक बोलावल्याचे मान्य केल्याचा दावाही त्यांनी केला..लतीफ भटला पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांचा वेढा; काश्मीरमध्ये गोळीबाराची धुमश्चक्री! लष्कर-ए-तोयबाचा तो शेवटचा जिवंत कमांडर.उपस्थिती नोंदवहीतील स्वाक्षऱ्यांवर प्रश्नचिन्हशिंदे गटाने पक्षाचा व्हीप मोडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी उपस्थिती नोंदवहीचा आधार घेतला जात असल्यावरही मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला. एका बाजूला आमदार बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचा आरोप केला जात आहे, तर दुसरीकडे त्याच आमदारांच्या नोंदवहीतील स्वाक्षऱ्यांचा पुरावा म्हणून वापर केला जात आहे. हा दावा परस्परविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले.उपस्थिती नोंदवहीतील स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संबंधित स्वाक्षऱ्यांवर अवलंबून राहूनही त्याच व्यक्तींविरोधात अपात्रतेची कारवाई मागणे हा गंभीर विरोधाभास असून, हा खोट्या पुराव्याचा प्रकार असल्याचे मेहता यांनी न्यायालयात नमूद केले..विधानसभा अध्यक्षांनीही ही उपस्थिती नोंदवही अविश्वसनीय ठरवली होती, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, दोन व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या बनावट पद्धतीने तयार करून नोंदवहीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या विसंगतीबाबत सुनील प्रभू यांनी नकार दिला नाही, तर ती वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य केल्याचा दावाही मेहता यांनी केला.अखेर, पक्षांतर्गत मतभेद असणे म्हणजे पक्षांतर नव्हे, हाच दहाव्या अनुसूचीमागील उद्देश असल्याचे सांगत त्यांनी आपला युक्तिवाद मांडला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीचे युक्तिवाद आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू राहणार आहेत..Cabinet Reshuffle : कोणत्या मंत्र्यांचे पद जाणार, कोणाला मिळणार संधी? मोदींनी अचानक बोलावली बैठक! मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.