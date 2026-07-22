Monsoon Update : मॉन्सूनसाठी पुढील काही दिवस महत्त्वाचे ! 'एल निनो'चे सर्वात धोकादायक रूप पाहायला मिळणार, दक्षिण भारतात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती

El Nino Intensifies: Impact on India’s Monsoon Pattern देशाच्या हवामानात पुन्हा एकदा मोठा बदल होत आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, 'एल निनो'आता अत्यंत तीव्र स्वरूपात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मान्सूनचा पट्टा उत्तरेकडून सरकून उत्तर भारताच्या मैदानी प्रदेशाकडे आणि मध्य भारताकडे आला आहे. या बदलाचा परिणाम संपूर्ण देशातील हवामानावर होईल. मान्सूनसाठी आगामी काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असतील, कारण त्यावरूनच ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचे स्वरूप निश्चित होईल.. मान्सूनचा पट्टा जेव्हा उत्तरेकडून सरकून उत्तर भारताची मैदाने आणि मध्य भारताकडे येतो, तेव्हा पूर्वेकडून येणाऱ्या आर्द्र वाऱ्यांचा प्रभाव उत्तर भारताच्या मैदानी प्रदेशावर वाढतो. यामुळे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि उत्तर राजस्थानमध्ये पावसाची हालचाल सुरू होते..उत्तर भारतातील मैदानी प्रदेश आता पूर्वेकडील आर्द्र वाऱ्यांच्या प्रभावाखाली आले आहेत. याचा अर्थ असा की, आगामी दिवसांत या भागात मान्सूनची स्थिती मध्यम स्वरूपाची सक्रिय राहील. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आणि उत्तर राजस्थानमध्ये मध्यम ते मुसळधार (१०-४० मिमी) पावसाच्या एक-दोन सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..पण हा पाऊस विखुरलेल्या स्वरूपाचा असेल, म्हणजेच संपूर्ण क्षेत्राऐवजी केवळ ३०-५०% भागातच पाऊस पडेल आणि सलग पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे. दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना या काळात शेतातील हलकी कामे करण्याची संधी मिळू शकते, कारण सध्या मुसळधार पावसाची फारशी शक्यता नाही..पुढील २४ तास महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशात मान्सून सक्रिय असल्याने मुसळधार पाऊस पडेल गुरुवार ते रविवार या कालावधीत मुसळधार पावसाचा हा पट्टा मध्य प्रदेश, गुजरात आणि दक्षिण राजस्थानकडे सरकेल. या प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हा पाऊस सलग स्वरूपाचा असू शकतो, ज्यामुळे अनेक दिवस चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे; तसेच या राज्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचीही भीती आहे..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.दक्षिण भारतातील द्वीपकल्पीय भागात पावसाचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या अनेक भागांत पावसाची स्पष्ट तूट दिसून येत आहे. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे दक्षिण भागात मान्सूनची सक्रियता कमकुवत राहण्याची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.