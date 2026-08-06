वडिलांचा वृद्धाश्रमात मृत्यू, ५१०० रुपये पाठवले, शिक्षिका मुली म्हणाल्या, अंत्यसंस्कार नीट करा, व्हिडीओ कॉलवर दाखवा

तीन मुलींना शिकवून त्यांच्या पायावर उभा केलं. मात्र वृद्धापकाळात त्यांनीच वडिलांना दूर लोटलं. वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली आणि तिथंच मुलींची वाट बघत वडिलांनी प्राण सोडले. त्यांच्यावर अंत्यसंस्काराला येण्यासाठीही मुलींना वेळ नव्हता. वृद्धाश्रम संचालकांनी फोन केल्यावर त्यांना ५१०० रुपये पाठवले आणि अंत्यसंस्कार उरकून घ्या असं सांगण्यात आलं. वडिलांच्या अस्थी नेण्यासाठीही मुली आल्या नाहीत. सोनीपतच्या शिवचरण गुप्ता यांच्यावर अंत्यसंस्कार आणि अस्थी विसर्जनाची जबाबदारी वृद्धाश्रमानेच पार पाडली..महाराष्ट्रात कापड व्यापार करणारे शिवचरण गुप्ता यांना व्यवसायात नुकसान झाल्यानंतर सोनीपतला गेले होते. दीड वर्षांपूर्वी ते पत्नी मीनासोबत सोनीपतच्या वृद्धाश्रमात आले होते. पत्नी मीना यांचं दरम्यानच्या काळात निधन झालं. मुलगा नसलेल्या शिवचरण यांनी तीन मुलींना शिकवलं. त्यापैकी दोघी शिक्षिका बनल्या. वृद्धाश्रमात गेल्या काही महिन्यात त्यांची तब्येत बिघडली..Dolphin Mother Viral Video शेवटी आईच ती! १० दिवसाच्या पिल्लाचा मृतदेह पाठीवर घेऊन समृद्रात फिरतेय; डॉल्फिनचा Video Viral.वृद्धाश्रमाच्या संचालकांनी २० दिवसांपूर्वी शिवचरण यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती मुलींना दिली. पण मुलींनी काहीना काही कारण सांगत येणं टाळलं. मुलींसोबत बोलण्यासाठी शिवचरण यांच्याकडे फोन होता. पण आजारपण वाढल्यानंतर फोन येणं बंद झाले होते. मृत्यू येण्याआधी मुलींची भेट व्हावी अशी शिवचरण यांना आशा होती. पण त्या आल्याच नाहीत..शिवचरण यांचा मृत्यू झाल्यानंतर वृद्धाश्रमाकडून मुलींना फोन करण्यात आला. जर तुम्ही येणार असाल तर मृतदेह सुरक्षित ठेवतो असं सांगितलं. पण मुलींनी वेळ नसल्याचं कारण दिलं. व्हिडीओ कॉलवर अंत्यसंस्कार दाखवा म्हणत कॉल केले आणि ऑनलाइन ५१०० रुपये पाठवले..शिवचरण गुप्ता यांची मोठी मुलगी नेपाळमध्ये राहते. ती शिक्षिका आहे. तर दोन नंबरची मुलगी निशा ही उत्तर प्रदेशातील आझमगढमध्ये राहते. सर्वात लहान मुलगी प्रिया मुंबईत राहत असून तिघींनीही अंत्यसंस्काराला येण्यास नकार दिला..नेपाळमध्ये राहणाऱ्या मोठ्या मुलीने वृद्धाश्रमाला ५१०० रुपये पाठवून सांगितले की, वडिलांवर नीट अंत्यसंस्कार करा. सुरुवातीला मुलींनी अस्थी ठेवण्यास सांगितलं. पण जेव्हा अस्थी विसर्जनासाठी येण्याबाबत विचारले तेव्हाही नकार दिला. आता बाबा नाहीत तर येऊन काय करणार, तुम्हीच अस्थी गंगेत विसर्जीत करा असं सांगण्यात आलं. अंत्यसंस्कारानंतर व्हिडीओ कॉलवरही मुलींनी अंत्यसंस्काराचे सगळे व्हिडीओ पाठवण्यास सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.