Bihar Assembly Elections 2025: अखेर बिहारमध्ये रणशिंग फुंकलं! निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर

२४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, बिहारच्या निवडणुका २२ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी पूर्ण होतील. २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेतली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. मतदान ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे.

Bihar
election
Election Commission
Assembly Elections
Bihar Politics

