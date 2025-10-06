Bihar Assembly Elections 2025: अखेर बिहारमध्ये रणशिंग फुंकलं! निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेतली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. मतदान ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. २४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ २२ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे..निवडणूक आयोगाने सांगितले की, जर एखाद्याचे नाव वगळले गेले तर तो नामांकनाच्या १० दिवस आधीपर्यंत त्याचे नाव जोडू शकतो. नामांकन दाखल केल्यानंतर कोणतेही नाव जोडता येणार नाही. २४ जूनपासून मतदार यादी शुद्धीकरण सुरू झाले. ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली..निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, यावेळी बिहारच्या निवडणुका सुरळीत आणि सोप्या पद्धतीने होतील. त्यांनी सांगितले की निवडणुका पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जातील. खोट्या बातम्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. बिहार निवडणुकीत १७ नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकारची हिंसाचार सहन केली जाणार नाही..AAP Bihar Candidate List : बिहार निवडणुकीसाठी 'AAP'ने वाजवला बिगुल!, पहिली उमेदवार यादी केली जाहीर.बिहारमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. २००५ नंतर असे झालेले नाही. २०२० मध्ये तीन टप्प्यात मतदान झाले, तर २०१५ मध्ये पाच टप्प्यात मतदान झाले. १२१ जागांसाठी ६ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी १२२ जागांसाठी मतदान होणार आहे..२४३ विधानसभा जागांपैकी २०३- सामान्य, एसटी-०२, एससी-३८ जागा आहेत. आयोगाने सांगितले की, बिहारमध्ये ३.९२ कोटी पुरुष मतदार आहेत. बिहारमध्ये ३.४० कोटी महिला मतदार आहेत. बिहारमध्ये १४ लाख पहिल्यांदाच मतदार आहेत. १४,००० मतदार १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. प्रत्येक बूथवर वेबकास्टिंग असेल. प्रत्येक केंद्रावर १२०० पेक्षा जास्त मतदार राहणार नाहीत..नेतृत्व बदलावरून काँग्रेसमध्ये वाद; सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता, 'हायकमांड'कडून नेत्यांना संयम बाळगण्याचा इशारा.निवडणूक आयोगाने पुढे सांगितले की, अपंग व्यक्तींना फॉर्म २० द्वारे घरबसल्या मतदानाची सुविधा मिळणार आहे. बिहार निवडणुकीसाठी ९०,४१२ मतदान केंद्रे आहेत. मतदान कक्षाच्या बाहेर एक फिरते केंद्र असेल. तुम्ही तुमचा मोबाईल फोन मतदान केंद्रावर घेऊन जाऊ शकता. एसआयआरच्या १५ दिवसांच्या आत मतदार कार्ड मिळाले. निवडणूक आयोगाचे ४० अॅप्स आहेत. मतदारांना नवीन नोंद, नवीन पत्ता, नवीन कार्ड मिळणार आहे. ECINET वर सर्व ४० अॅप्स एकाच ठिकाणी आहेत. सर्व निवडणूक माहिती ECINET वर उपलब्ध असेल, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.