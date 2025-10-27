India SIR Schedule: बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआर लागू, निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा, जाणून घ्या 'या' राज्यांची नावे

विशेष सघन सुधारणा (SIR) बाबत पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, बिहारमध्ये एसआयआरच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता एसआयआरचा दुसरा टप्पा देशातील इतर निवडक राज्यांमध्येही लागू केला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तो लागू केला जाईल. .पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, छठनिमित्त मी सर्वांना, विशेषतः बिहारच्या ७.५ कोटी मतदारांना सलाम करतो. बिहारमध्ये एसआयआरनंतर, देशातील सर्व ३६ राज्य निवडणूक आयुक्तांसोबत दोन बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर आम्ही एका निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत..Bihar Elections: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मोठी कारवाई! ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ.मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, बिहारमध्ये एसआयआर यशस्वी झाला आहे. त्यानंतर, ३६ निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेण्यात आली. एसआयआरचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाईल. त्याचा उद्देश आयोगाच्या मतदार यादीत मतदारांचा समावेश करणे आणि अपात्रांना यादीतून काढून टाकणे आहे. दोन महत्त्वाच्या परिषदा आयोजित करण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये एसआयआरशी संबंधित व्यापक अनुभव, तांत्रिक प्रगती आणि भविष्यातील दिशानिर्देशांचा समावेश होता. .मागील मतदार यादी मॅन्युअली आणि तांत्रिकदृष्ट्या जुळवण्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे आणि या तयारीच्या आधारे, एसआयआरचा दुसरा टप्पा आता निवडक राज्यांमध्ये सुरू होईल. तुम्हाला माहिती आहेच की, या टप्प्यातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे बिहारमधील ७.३० कोटी मतदारांचा उत्साही सहभाग. देशभरात एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली आहे, असं त्यांनी सांगितले आहे. एसआयआरचा दुसरा टप्पा अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये आयोजित केला जाईल..Green Tax : उत्तराखंडमध्ये डिसेंबरपासून लागू होणार ग्रीन टॅक्स; राज्यातील वाहने असतील टॅक्स फ्री, अशी होईल प्रक्रिया .मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीपूर्वी मतदार पुनरीक्षण आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, १२ राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. शेवटचा एसआयआर २१ वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत येणाऱ्या १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मतदार याद्या आज रात्री गोठवल्या जातील, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.