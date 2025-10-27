देश

India SIR Schedule: बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआर लागू, निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा, जाणून घ्या 'या' राज्यांची नावे

Pan-India SIR Date: बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये एसआयआर लागू करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. जिथे एसआयआर प्रक्रिया केली जाईल. तिथे प्रत्येक बीएलओ प्रत्येक घराला तीन वेळा भेट देईल.
विशेष सघन सुधारणा (SIR) बाबत पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, बिहारमध्ये एसआयआरच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता एसआयआरचा दुसरा टप्पा देशातील इतर निवडक राज्यांमध्येही लागू केला जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तो लागू केला जाईल.

