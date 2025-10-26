देश

SIR ECI PC: निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद गाजणार! १५ राज्यांसाठी SIR तारखा जाहीर होणार, पण कधी?

Election Commission Press Conference: भारतीय निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन देशभरात SIR लागू करणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १० ते १५ राज्यांचा समावेश असू शकतो.
Vrushal Karmarkar
भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देशभरातील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) च्या तारखा जाहीर करणार आहे. ही घोषणा दुपारी ४:१५ वाजता होईल. ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी तपशीलवार माहिती देण्यासाठी प्रक्रियेचे नेतृत्व करतील.

