SIR ECI PC: निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद गाजणार! १५ राज्यांसाठी SIR तारखा जाहीर होणार, पण कधी?

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देशभरातील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) च्या तारखा जाहीर करणार आहे. ही घोषणा दुपारी ४:१५ वाजता होईल. ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी तपशीलवार माहिती देण्यासाठी प्रक्रियेचे नेतृत्व करतील..वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पहिल्या टप्प्यात २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसह १० ते १५ राज्यांचा समावेश असेल. मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी आणि शुद्धीकरणासाठी एसआयआर ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, मृतांची नावे काढून टाकणे, डुप्लिकेट नोंदी काढून टाकणे आणि हस्तांतरण यांचा समावेश आहे. आयोगाचा हा उपक्रम विशेषतः अशा राज्यांवर केंद्रित आहे जिथे लवकरच निवडणुका होणार आहेत..Cyclone Monthha: चक्रीवादळ मोंथाचा कहर; घरावर दरड कोसळली, एकाचा मृत्यू, तर....जसे की तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी. या राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि मतदार याद्यांची अचूकता निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता सुनिश्चित करेल. पहिल्या टप्प्याचे सविस्तर वेळापत्रक पत्रकार परिषदेत जाहीर केले जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या राज्यांमध्ये निवडणुकीची तयारी सर्वात जास्त आहे. त्या राज्यांमध्ये हा टप्पा सुरू होईल. तामिळनाडूमध्ये, द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. .तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजप विरुद्ध तृणमूल काँग्रेसचे सत्तेचे आव्हान हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. केरळमध्ये एलडीएफ-यूडीएफ स्पर्धा, आसाममध्ये भाजपची मजबूत पकड आणि पुद्दुचेरीमध्ये काँग्रेस-द्रमुक युतीची भूमिका महत्त्वाची असेल. या राज्यांमध्ये, मतदार यादीतील कोणत्याही त्रुटी निवडणूक निकालांवर परिणाम करू शकतात. म्हणून एसआयआरची वेळेवर अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. .Prashant Kishor Challenges BJP : प्रशांत किशोर यांचं भारतीय जनता पक्षाला थेट आव्हान; म्हणाले, ''हिंमत असेल तर...''.अलिकडच्या वर्षांत आयोगाने मतदार यादी अधिक मजबूत करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. मतदार हेल्पलाइन अॅप्स, ऑनलाइन नोंदणी आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर्सची भूमिका वाढविण्यात आली आहे. एसआयआर दरम्यान, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे, दावे आणि हरकतींवर प्रक्रिया करणे आणि फोटो ओळखपत्रे अद्यतनित करणे अशी कामे केली जातील. पहिल्या टप्प्यानंतर, देशभरात एकसमान प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने इतर राज्यांना समाविष्ट केले जाईल. ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा राजकीय पक्ष मतदार नोंदणीबाबत अधिकाधिक सतर्क होत आहेत.