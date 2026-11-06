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SIR Update: मतदार यादीतून नाव वगळलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील मतदारांना पुन्हा मिळणार संधी

EC offers second chance to excluded voters in 7 states including Maharashtra: महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा अर्ज करता येणार. निवडणूक आयोगाचे निर्देश, बूथनिहाय याद्या प्रसिद्ध करून बीएलओमार्फत मतदारांशी संपर्क साधला जाणार.
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SIR

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतून नाव वगळलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगाने आणखी एक संधी दिली आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदणी अशा कारणांमुळे ज्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झाली नाहीत त्यांना आता पुन्हा अर्ज करता येणार आहे. महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

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