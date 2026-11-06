SIR Update: मतदार यादीतून नाव वगळलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी! महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील मतदारांना पुन्हा मिळणार संधी

New Delhi: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतून नाव वगळलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगाने आणखी एक संधी दिली आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदणी अशा कारणांमुळे ज्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झाली नाहीत त्यांना आता पुन्हा अर्ज करता येणार आहे. महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे..Maharashtra SIR Deadline : महाराष्ट्रात SIR ची मुदत १३ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली; सुप्रीम कोर्टाने फटकारताच निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या राज्यांतील मतदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. ६ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले. यापूर्वी मतदारांना गणना अर्ज (Enumeration Form) देण्यात आले होते; मात्र ते परत न मिळाल्याने त्यांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट झाली नव्हती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra SIR: मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेत 33 टक्के मतदारांची नावे वगळली? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस.आयोगाने संबंधित मतदान केंद्रांवर अशा मतदारांची बूथनिहाय यादी पुन्हा प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे. या याद्या पंचायत भवन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये नाव वगळण्यामागील संभाव्य कारणांचाही उल्लेख असेल..संबंधित मतदारांना निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO), सहायक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) किंवा बूथस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर किंवा ECINET अॅपवर जुन्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकाचा (EPIC) वापर करून अर्ज डाउनलोड करण्याची सुविधाही असेल. .बीएलओंना संबंधित मतदारांशी प्रत्यक्ष भेटून, तसेच व्हॉट्सॲप, ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकाच मतदाराची दुबार नोंदणी होणार नाही आणि पात्र मतदार अंतिम यादीतून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यासही आयोगाने सांगितले आहे..या प्रक्रियेत मतदारांच्या निवासस्थानानुसार अर्ज सादर करण्याची पद्धतही वेगळी ठेवण्यात आली आहे. पूर्वीच्या पत्त्यावरच राहणाऱ्या मतदारांना गणना अर्जासोबत तो आधी का सादर करता आला नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. राज्यातच दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना नवीन पत्ता आणि विधानसभा मतदारसंघाची माहिती देऊन अर्ज करता येईल. त्यांच्यासाठी नमुना ८ भरण्याची आवश्यकता नसणार आहे. .बेघर मतदारांकडे पत्त्याचा पुरावा नसल्यास बूथस्तरीय अधिकाऱ्याचा प्रत्यक्ष पडताळणी अहवाल ग्राह्य धरला जाईल. आधीच नव्या नोंदणीसाठी नमुना ६ भरलेल्या मतदारांना पुन्हा गणना अर्ज देण्याची गरज नाही, असे सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.