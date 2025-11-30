हरवलेला मुलगा, हताश आई अन् ४५ वर्षांची वेदना…शोधासाठी जमीनही विकली; पण SIR ने घडवली कुटुंबियांची भेट

निवडणूक यादी अद्यावत करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून एआयआरची घोषणा करण्यात आली आहे. काही राज्यात ही प्रक्रियादेखील सुरु झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या एसआयआरला विरोधकांकडून विरोध केला जातो आहे. असं असलं तरी एसआयआरमुळे एका कुटुंबाला ४५ वर्ष आधी बेपत्ता झालेला मुलगा परत मिळाला आहे. त्यामुळे या कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. त्याला बघून त्याच्या वृद्ध आईच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. .मीडिया रिपोर्टनुसार, १९८० मध्ये राजस्थनस्थानच्या भीलवाडा जिल्ह्यातील लक्ष्मीपुरा गावात राहणारे उदयसिंह रावत कामानिमित्त दुसऱ्या शहरात गेले होते. मात्र त्यानंतर ते कधीच परतले नाही. कुटुंबियांनी त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला, पण काहीच ठावठिकाणा लागत नव्हता. अशातच आता त्यांना एसआयआर प्रक्रियेसाठी शाळेची टीसी लागणार होती. त्यासाठी ते गावात पोहोचले. त्यांना बघून शिक्षकही हैरान झाले. त्यांनी याची माहिती कुटुंबियांना दिली. सुरुवातीला त्यांचाही विश्वास बसत नााही. पण नंतर तो आपलाच मुलगा असल्याचं त्यांना समजलं..SIR प्रक्रियेच्या १२ राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचे नाव का नाही? निवडणूक आयोगाने थेट उत्तरच दिले!.उदयसिंह यांनी सांगितलं की, ''१९८० मध्ये घर सोडून ते गुजरातला गेले होते. त्यादरम्यान एका मित्राच्या लग्नाला जाताना त्यांचा अपघातात झाला. त्यामुळे त्यांची स्मरणशक्ती गेली. बरीच वर्षांनी स्परणशक्ती परत आली, पण तोपर्यंत बराच काळ उलटून गेला होता. त्यामुळे आपल्याला घरचे ओळखतील की नाही, या भीतीने ते पुन्हा घरी परतले नाही. पण एसआयआरमध्ये कागदपत्रांची आवश्यकता पडल्याने ते शाळेत टीसी घेण्यासाठी पोहोचले. त्यावेळी त्यांची ओळख पटवून त्यांना कुटुंबियांशी भेट घालून दिली.''.Why is SIR Important: भारतात एसआयआर महत्त्वाचे का आहे? निवडणूक आयोगाने चार मोठी कारणे सांगितली!.उदयसिंह यांच्या लहान भावाने सांगितले की, ''मोठा भाऊ परत आल्याने जणू वडिलच परत आले आहे, असं वाटतं आहे. मी अगदी लहान असताना ते घर सोडून गेले होते आणि त्यानंतर आम्ही त्यांना कधीच बघितलं नव्हतं. मी सध्या गुजरातमध्ये काम करतो. माहिती मिळताच मी तात्काळ भावाला भेटण्यासाठी आलो आहे. ते बेपत्ता झाल्यानंतर गुजरातसह आसपासच्या भागात त्यांचा शोध घेतला होता. पण काहीच मिळाले नव्हते. त्यांनीसाठी आम्ही जमीनही विकली होती. आता त्यांना भेटून आनंद झाला आहे.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.