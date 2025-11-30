देश

हरवलेला मुलगा, हताश आई अन् ४५ वर्षांची वेदना…शोधासाठी जमीनही विकली; पण SIR ने घडवली कुटुंबियांची भेट

SIR Verification Reunites Missing Man After 45 Years : एसआयआरमुळे एका कुटुंबाला ४५ वर्ष आधी बेपत्ता झालेला मुलगा परत मिळाला आहे. त्यामुळे या कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. त्याला बघून त्याच्या वृद्ध आईच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले.
निवडणूक यादी अद्यावत करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून एआयआरची घोषणा करण्यात आली आहे. काही राज्यात ही प्रक्रियादेखील सुरु झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या एसआयआरला विरोधकांकडून विरोध केला जातो आहे. असं असलं तरी एसआयआरमुळे एका कुटुंबाला ४५ वर्ष आधी बेपत्ता झालेला मुलगा परत मिळाला आहे. त्यामुळे या कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. त्याला बघून त्याच्या वृद्ध आईच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले.

Rajasthan
Election Commision Of india

