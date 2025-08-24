देश

हत्तीच्या हल्ल्यात पतीचा मृत्यू, ६ लाखांची नुकसान भरपाई; ६ महिलांचा दावा, म्हणतात,'मीच खरी पत्नी'

6 women claim on compensation of husband death : पतीच्या मृत्यूनंतर नुकसान भरपाईच्या रकमेवर तब्बल ६ महिलांनी दावा केलाय. मृत व्यक्ती आपला पती असल्याचं या ६ महिला सांगत असल्यानं आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.
सूरज यादव
हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना सरकारकडून ६ लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. पण या नुकसान भरपाईच्या रकमेवर तब्बल ६ महिलांनी दावा केलाय. मृत व्यक्ती आपला पती असल्याचं या ६ महिला सांगत असल्यानं आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. छत्तीसगढच्या जशपूर जिल्ह्यात हा प्रकार समोर आलाय.

