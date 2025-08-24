हत्तीच्या हल्ल्यात पतीचा मृत्यू, ६ लाखांची नुकसान भरपाई; ६ महिलांचा दावा, म्हणतात,'मीच खरी पत्नी'

हत्तीच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना सरकारकडून ६ लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. पण या नुकसान भरपाईच्या रकमेवर तब्बल ६ महिलांनी दावा केलाय. मृत व्यक्ती आपला पती असल्याचं या ६ महिला सांगत असल्यानं आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. छत्तीसगढच्या जशपूर जिल्ह्यात हा प्रकार समोर आलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जशपूर जिल्ह्यात पत्थलगाव वनपरिक्षेत्रात गावकऱ्यावर हत्तीने हल्ला केला होता. २६ जुलैला झालेल्या या हल्ल्यात सालिक राम टोप्पो याचा मृत्यू जाला. सालिकच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांना ६ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. पण त्याच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेवर ६ महिलांनी दावा केल्यानं खळबळ उडालीय..आरक्षणावर निर्णयानंतर माझेच लोक माझ्यावर चिडले, पण जनेतच्या मनासारखा नव्हे तर...; सरन्यायाधीशांनी सांगितला किस्सा.सालिकची पत्नी असल्याचा दावा करणाऱ्या दोघींनी तर ग्रामपंचायतीचं प्रमाणपत्रही सादर केलंय. सुगंधी बाई, बुधियारो बाई, संगीता बाई, शिलाबाई, अनिता बाई आणि मीना बाई अशी सहा महिलांची नावं आहेत. सालिक यांचा मुलगा भागवत टोप्पो आणि त्याची सावत्र आई बुधियारो बाई यांनी आम्हीच खरे वारस असल्याचा दावा केलाय. सालिक यांच्या मृत्यूवेळी आम्ही सोबत होतं असं ते सांगतात. तर इथर महिलासुद्धा सालिकसोबत नात्याचे पुरावे सादर करत आहेत..वन अधिकाऱ्यांनी या घटनेवर सांगितलं की, सहा महिलांनी आमच्याकडे दावे केले आहेत. पण आम्ही सालिक राम यांच्याच ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ओळखपत्रावर नातेवाईक कोण ते ठरवू. बालाझारच्या सरपंचांनी सांगितलं की, सालिकची पत्नी बुधियारो बाई आणि मुलगा भागवत टोप्पो यांच्या नावाने प्रमाणपत्र दिलंय. ते वन खात्याला पाठवण्यात आलं आहे..लवकर सुधारणा करा! मुख्यमंत्र्यांची नगर विकास खात्याच्या कामावर नाराजी, फडणवीस अन् शिंदे यांच्यात ऑल इज नॉट वेल?.सालिक यांचा मुलगा भागवतने म्हटलं की, माझी आई सुगंधीबाई लहानपणीच मला सोडून गेली. तेव्हापासून वडील आणि सावत्र आई बुधियारो यांच्यासोबत मी राहतोय. त्यामुळे मी आणि बुधियारो बाई दोघेच वारसदार आहोत. बुधियारो बाई यांनी म्हटलं की, २० वर्षांपासून मी त्यांच्यासोबत राहतेय. मृत्यू झाला तेव्हाही मीच सोबत होते. त्यामुळे भरपाईच्या रकमेवर माझा हक्क आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.