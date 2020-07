Video: हत्तीच्या सोंडेवर बसली महिला अन्...

नवी दिल्ली: एक महिला छायाचित्रे काढण्यासाठी हत्तीच्या सोंडेवर बसली होती. पण, काही वेळानंतर हत्तीने महिलेला फेकून दिले. संबंधित व्हिडिओ आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी ट्विटरवरून व्हायरल केला आहे.

व्हिडीओमध्ये सगळ्यात सुंदर काय आहे? महिला, हत्ती की घडलेला प्रसंग? असे शीर्षक देऊन सुशांत नंदा यांनी हा व्हिडीओ ट्वीट केला आहे. यानंतर व्हिडिओ व्हायरल होत असून, नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांना हसू आवरेनासे होत आहे. पण, हत्तीने चेंडूसारखे फेकून दिल्यानंतर महिलेची अवस्था वाईट झाली आहे. दरम्यान, अनेकांना वेगवेगळ्या प्रकारे फोटो काढण्याची हौस असते. हौसखातर प्राण्यांचाही वापर करताना दिसतात. पण, हौसेपोटी अनेकांना दुःखापत होण्याची शक्यता असते. असाच प्रकार संबंधित महिलेच्या बाबतीत घडला आहे. थोडक्यात महिलेला हत्तीच्या सोंडेवर बसून फोटो काढणे चांगलेच महागात पडले आहे.

Beautiful

What was more beautiful? The lady or the action of the elephant?? pic.twitter.com/NLG2foMozj

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 21, 2020