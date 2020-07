Video: भूकेल्या श्वानाच्या पिलांनी केलं गायीचं स्तनपान...

नवी दिल्लीः भूकेल्या श्वानाच्या पिलांना गायीने स्तनपान केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवरून शेअर केला आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये गाय श्वानाच्या चारही भुकेल्या पिल्लांना स्तनपान करू देताना दिसत आहे. पिलांचे पोट भरल्यानंतर बाजूला होताना दिसतात. सुशांत नंदा यांनी या व्हिडिओला छान शीर्षक देताना म्हटले आहे की, ‘आई स्वर्गदूत आहे. आपल्या आणि ईश्वराच्या बाळात ती कोणतेही अंतर ठेवत नाही.’ दरम्यान, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटिझन्स प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून व्यक्त होताना दिसतात. आईच्या ममतेबाबत अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Mothers are angels

Don’t differentiate among its kids,

Nor among the children of god.. pic.twitter.com/snQvmCNiWn

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020